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अब बिना AFCAT भी बन सकेंगे Air Force Officer! IAF ने GATE स्कोर वालों के लिए खोला रास्ता

भारतीय वायुसेना ने टेक्निकल ब्रांच में भर्ती के लिए नई GATE स्कोर योजना शुरू की है. अब योग्य उम्मीदवार बिना AFCAT लिखित परीक्षा दिए सीधे AFSB टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकेंगे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 06:50 PM IST
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अब बिना AFCAT भी बन सकेंगे Air Force Officer! IAF ने GATE स्कोर वालों के लिए खोला रास्ता

भारतीय वायुसेना यानी Indian Air Force (IAF) ने इंजीनियरिंग छात्रों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. अब टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर भर्ती के लिए नई GATE Score Scheme शुरू की गई है. इस नई योजना के तहत जिन उम्मीदवारों के पास वैध GATE स्कोर होगा, वे सीधे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे उन छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा जो इंजीनियरिंग के बाद एयर फोर्स में करियर बनाना चाहते हैं. IAF का कहना है कि इस स्कीम का मकसद योग्य और प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को वायुसेना से जोड़ना है. इस फैसले के बाद लाखों छात्रों में उत्साह बढ़ गया है.

कैसे मिलेगा सीधा मौका?

नई योजना के तहत जिन उम्मीदवारों के पास वैध GATE स्कोर होगा, उन्हें Air Force Selection Boards यानी AFSB टेस्ट के लिए सीधे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि ऐसे उम्मीदवारों को शुरुआती लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आमतौर पर वायुसेना में ऑफिसर भर्ती के लिए AFCAT यानी Air Force Common Admission Test देना पड़ता है, लेकिन GATE स्कोर वाले उम्मीदवारों को इस प्रारंभिक परीक्षा से छूट मिलेगी. चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा. यानी जिन उम्मीदवारों का GATE स्कोर बेहतर होगा, उन्हें आगे चयन प्रक्रिया में ज्यादा मौका मिल सकता है. इससे भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकती है.

किन छात्रों को होगा फायदा?

यह नई GATE Score Scheme खास तौर पर इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है. अब ऐसे छात्र जो पहले से GATE परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक साथ कई करियर विकल्प मिल जाएंगे. इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी. हालांकि IAF ने साफ किया है कि यह स्कीम सिर्फ टेक्निकल ब्रांच में भर्ती के लिए लागू होगी. यानी Flying Branch या Ground Duty जैसी दूसरी शाखाओं में भर्ती के लिए अभी भी AFCAT परीक्षा ही देनी होगी. इसके अलावा टेक्निकल ब्रांच में भी AFCAT का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. छात्र दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे.

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AFCAT परीक्षा का क्या होगा?

भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि AFCAT परीक्षा आगे भी जारी रहेगी और यह IAF की सभी शाखाओं में भर्ती का मुख्य माध्यम बनी रहेगी. टेक्निकल ब्रांच में भी AFCAT के जरिए भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह चलती रहेगी. नई GATE स्कीम सिर्फ एक अतिरिक्त अवसर के रूप में शुरू की गई है. इससे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सीधे AFSB टेस्ट तक पहुंचने का मौका मिलेगा. माना जा रहा है कि इस फैसले से देशभर के तकनीकी छात्रों में वायुसेना के प्रति रुचि बढ़ेगी. साथ ही IAF को भी बेहतर तकनीकी प्रतिभाएं मिल सकेंगी, जो भविष्य में एयर फोर्स की ताकत को और मजबूत बनाएंगी.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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