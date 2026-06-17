देश भर के 18 जगहों तक भारतीय वायु सेना द्वारा नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्रों को पहुंचाने के बाद उन क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की गई है. इन प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक भेजने के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी जरूरी नियमों का पालन करें जिससे प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी या लीक की संभावना न हो. प्रश्नपत्रों को केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो समय पर और सुरक्षित तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं.