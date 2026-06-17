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भारतीय वायु सेना ने संभाली जिम्मेदारी, 18 जगहों पर पहुंचाए NEET री-एग्जाम के Question Papers

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: 21 जून को होने वाले नीट यूजी री-एग्जाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) ने प्रश्नपत्रों को 18 स्थानों तक पहुंचा दिया है, जिससे परीक्षा के दिन सभी पेपर समय पर और सुरक्षित तरीके से केंद्रों तक पहुंच सकेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:33 PM IST
भारतीय वायु सेना ने संभाली जिम्मेदारी, 18 जगहों पर पहुंचाए NEET री-एग्जाम के Question Papers
Image Credit: NEET Re-Exam 2026 Latest Update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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