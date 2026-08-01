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Indian Army Internship 2026: भारतीय सेना में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, ₹75,000 तक मिलेगा स्टाइपेंड, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

भारतीय सेना ने Indian Army Internship Programme (IAIP) 2026-27 के दूसरे संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. 75 दिन की इस पेड इंटर्नशिप में छात्रों को ₹75,000 तक स्टाइपेंड, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका और सर्टिफिकेट मिलेगा. जानिए पात्रता, डोमेन, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी जानकारी.

Published: Aug 01, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:04 PM IST
Indian Army Internship 2026: भारतीय सेना में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, ₹75,000 तक मिलेगा स्टाइपेंड, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

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