/Indian Army Internship 2026: भारतीय सेना में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, ₹75,000 तक मिलेगा स्टाइपेंड, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

अगर आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी या नई तकनीकों से जुड़े छात्र हैं और पढ़ाई के दौरान किसी बड़े संस्थान के साथ काम करने का सपना देखते हैं, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है. भारतीय सेना ने Indian Army Internship Programme (IAIP) 2026-27 के दूसरे संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को केवल किताबों तक सीमित रहने की बजाय रक्षा क्षेत्र की वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा.
चयनित उम्मीदवारों को 75 दिनों तक भारतीय सेना के एक्सपर्ट के साथ काम करने, आधुनिक तकनीकों को समझने और सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने पर ₹75,000 तक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. हालांकि यह नौकरी देने वाली योजना नहीं है, लेकिन सीखने, अनुभव हासिल करने और प्रोफेशनल प्रोफाइल मजबूत करने का शानदार अवसर है.
भारतीय सेना का यह इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्रों को रक्षा क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. यह कार्यक्रम कुल 75 दिनों का होगा, जिसमें 60 दिन ऑफिस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि अंतिम 15 दिन वर्क फ्रॉम होम के रूप में पूरे किए जाएंगे. इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें इंडस्ट्री लेवल का अनुभव प्राप्त होगा. सफलतापूर्वक सभी शर्तें पूरी करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम ₹75,000 तक स्टाइपेंड दिया जाएगा. स्टाइपेंड की राशि उम्मीदवार की उपस्थिति और कार्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करेगी. यह पूरी राशि इंटर्नशिप समाप्त होने के बाद जारी की जाएगी.
IAIP 2026-27 के तहत छात्रों के लिए कई आधुनिक और भविष्य की तकनीकों से जुड़े डोमेन उपलब्ध कराए गए हैं. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, ड्रोन और यूएवी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम, स्पेस एवं सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड वेपन सिस्टम, 5G/6G कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक), स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन क्षेत्रों में काम करके छात्र केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में नई तकनीकों का उपयोग किस तरह किया जाता है. यही वजह है कि यह परिस्थितियां सामान्य कॉर्पोरेट परिस्थितियों से अलग और अधिक व्यावहारिक मानी जा रही है.
भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सम्मेलन पोर्टल पर कई प्रोजेक्ट आधारित सम्मेलन भी जारी किए हैं. इनमें AI और मशीन लर्निंग इंटर्न, AI आधारित वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) एवं इंटेलिजेंट AI असिस्टेंट डेवलपमेंट, AI आधारित लीगल डॉक्यूमेंट जेनरेटर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स रिसर्च, ऑटोनॉमस ग्राउंड सिस्टम, ड्रोन एवं काउंटर-ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस डोमेन अवेयरनेस, ज़ोहो एनालिटिक्स डैशबोर्ड, SAP ERP ECC टेक्नोलॉजी, लीगल केस ऑटोमेशन तथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं. अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अलग है. अधिकांश पदों के लिए आवेदन 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 के बीच बंद होंगे, जबकि कुछ परियोजनाओं की आवेदन अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है. इसलिए<extra_id_1> परियोजनाओं को समय पर आवेदन करना चाहिए.
इच्छुक छात्र National Internship Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार चाहें तो एक से अधिक इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन होने पर सिर्फ एक ही ऑफर स्वीकार कर सकेंगे. भारतीय सेना ने सलाह दी है कि ऑफर स्वीकार करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल और करियर लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें. यह इंटर्नशिप नई दिल्ली और एनसीआर में आयोजित होगी. कार्यक्रम के दौरान रहने की व्यवस्था भारतीय सेना की ओर से उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, इसलिए आवास का इंतजाम उम्मीदवारों को स्वयं करना होगा. आवेदन करने से पहले संबंधित प्रोजेक्ट की पात्रता, अवधि और अंतिम तिथि ध्यान से पढ़ना जरूरी है.
भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम केवल सीखने, व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस इंटर्नशिप के साथ किसी भी प्रकार की प्लेसमेंट सहायता या नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी. हालांकि सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को Certificate of Completion प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा उन्हें भारतीय सेना के अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का यह अनुभव भविष्य में उच्च शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप, डिफेंस टेक्नोलॉजी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी लाभदायक साबित हो सकता है. यही वजह है कि जिन छात्रों का लक्ष्य आधुनिक तकनीकों और रक्षा अनुसंधान में करियर बनाना है, उनके लिए यह इंटर्नशिप एक मजबूत शुरुआत मानी जा सकती है.