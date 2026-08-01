/Indian Army Internship 2026: भारतीय सेना में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, ₹75,000 तक मिलेगा स्टाइपेंड, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम केवल सीखने, व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस इंटर्नशिप के साथ किसी भी प्रकार की प्लेसमेंट सहायता या नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी. हालांकि सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को Certificate of Completion प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा उन्हें भारतीय सेना के अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का यह अनुभव भविष्य में उच्च शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप, डिफेंस टेक्नोलॉजी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी लाभदायक साबित हो सकता है. यही वजह है कि जिन छात्रों का लक्ष्य आधुनिक तकनीकों और रक्षा अनुसंधान में करियर बनाना है, उनके लिए यह इंटर्नशिप एक मजबूत शुरुआत मानी जा सकती है.