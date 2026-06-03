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प्रपोजल पर मिली वाहवाही, लेकिन फंस गए आर्मी अफसर! जानिए सेना के नियम क्या कहते हैं?

नासिक में पासिंग आउट परेड के बाद गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले भारतीय सेना के कैप्टन भारत भारद्वाज का वीडियो वायरल हो गया है. सोशल मीडिया पर तारीफ के बीच अब सेना के प्रोटोकॉल और अनुशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जानिए क्या है पूरा मामला और सेना के नियम क्या कहते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:25 PM IST
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प्रपोजल पर मिली वाहवाही, लेकिन फंस गए आर्मी अफसर! जानिए सेना के नियम क्या कहते हैं?

सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय सेना के एक अधिकारी का रोमांटिक प्रपोजल वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में कैप्टन भारत भारद्वाज फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पासिंग आउट परेड के तुरंत बाद अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते नजर आए. हेलीकॉप्टर के सामने हुए इस प्रपोजल को परिवार, साथी अधिकारियों और मेहमानों ने तालियों के साथ सराहा. इंटरनेट पर लाखों लोगों ने इस पल को बेहद भावुक और प्रेरणादायक बताया. लेकिन अब यही वीडियो सेना के भीतर चर्चा और विवाद का विषय बन गया है. खबरों के मुताबिक, सेना इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रही है.

आखिर क्या हुआ था?

2 जून को महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई थी. यह समारोह सेना की एविएशन ट्रेनिंग पूरी करने वाले अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी कार्यक्रम के बाद कैप्टन भारत भारद्वाज ने औपचारिक सैन्य वर्दी में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया. वीडियो में वह रनवे पर घुटनों के बल बैठकर अंगूठी देते दिखाई देते हैं. आरुषि ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. यह दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे प्यार और समर्पण की खूबसूरत मिसाल बताया.

सेना को आपत्ति क्यों है?

रक्षा अधिकारियों के अनुसार विवाद प्रपोजल को लेकर नहीं, बल्कि उसके समय, स्थान और तरीके को लेकर है. सेना की राय में पासिंग आउट परेड जैसे औपचारिक सैन्य समारोह और सैन्य प्रतिष्ठान का इस्तेमाल व्यक्तिगत आयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे कार्यक्रमों के लिए तय प्रोटोकॉल और आचार संहिता होती है, जिनका पालन सभी अधिकारियों को करना पड़ता है. अधिकारियों का कहना है कि यह "गलत समय और गलत स्थान" पर किया गया व्यक्तिगत कार्य माना जा सकता है. इसी वजह से कैप्टन को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

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क्या कहते हैं सेना के नियम?

भारतीय सेना में अनुशासन, गरिमा और प्रोटोकॉल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. सैन्य समारोह केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किए जाते हैं और उनमें व्यक्तिगत गतिविधियों को आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाती. सेना के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी कार्यक्रम की पेशेवर गरिमा बनी रहे. यदि किसी अधिकारी का आचरण निर्धारित प्रोटोकॉल के विपरीत पाया जाता है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला जांच और तथ्यों के आधार पर लिया जाता है. फिलहाल यह मामला इस बात पर नई बहस छेड़ रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सैन्य अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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