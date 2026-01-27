भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कितने हैं सवर्ण, OBC-SC-ST छात्र? समझें जातीय भेदभाव के मामलों का डेटा

Indian Colleges and Universities Students Population As Per Caste: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के मकसद से एक नई इक्विटी विनियम 2026 को जारी किया. नई गाइलाइंस जारी होने के बाद से ही देश के सवर्ण वर्ग के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्ता है. एक बड़े वर्ग के लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में वर्ग के आधार पर छात्रों की संख्या कितनी है. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

क्या है AISHE?

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) एक वार्षिक वेब-बेस्ड सर्वे (WBS) है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2010-11 से हर साल आयोजित किया जाता है. यह भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों यानि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में छात्रों के नामांकन, शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और वित्त के डेटा का विश्लेषण करता है. AISHE के 2021-22 के वेब-बेस्ड सर्वे डेटा के अनुसार, भारत में वर्ग के आधार पर छात्रों की संख्या कितनी है, यह अस्पष्ट होती है.

AISHE के 2021-22 के वेब-आधारित सर्वे डेटा के अनुसार, 2021-22 में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित छात्रों की संख्या 4.33 करोड़ हैं. यह आकड़ा शैक्षणिक सत्र 2021-22 को संदर्भ अवधि मानते हुए जारी गया था, जिसमें- कुल 1,168 यूनिवर्सिटीज/यूनिवर्सिटीज स्तरीय संस्थान, 45,473 कॉलेज और 12,002 स्वतंत्र संस्थान पंजीकृत हुए थे. इनमें से 1,162 यूनिवर्सिटीज, 42,825 कॉलेजों और 10,576 स्वतंत्र संस्थानों ने सर्वे में भाग लिया था, जिसके आधार पर डेटा को जारी किया गया.

AISHE के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के आधार पर जारी किए गए डेटा के अनुसार, भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में वर्ग अनुसार छात्रों की संख्या कुछ इस प्रकार है-

SC - 15.3%

ST - 6.3%

OBC - 37.8%

जनरल, अन्य - 40.6%

जारी डेटा के अनुसार, SC, ST और OBC तीनों वर्गों ने छात्रों की संख्या देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 59.4% है.

