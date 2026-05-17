Indian cricketers Education: हार्दिक, विराट, रोहित, अश्विन, जडेजा, शमी, शुभमन, शार्दुल में सबसे ज्यादा कौन पढ़ा है?

Indian Cricketers Education Level: भारतीय क्रिकेट टीम 2023 वर्ल्ड कप की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक थे. इसकी वजह है – टीम में कई स्टार खिलाड़ी हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में गिने जाते हैं. नीचे कुछ भारतीय खिलाड़ियों और उनकी शैक्षणिक योग्यता की लिस्ट दी गई है:

हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं पास है. उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था ताकि क्रिकेट पर ध्यान दे सकें.

विराट कोहली

विराट कोहली 12वीं पास हैं. उन्होंने दिल्ली के विशाल भारती पब्लिक स्कूल में 9वीं तक पढ़ाई की और फिर पश्चिम विहार के सेवियर कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की.

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रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई के SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology) में B.Tech की डिग्री ली है. उन्होंने पद्मा शेषाद्री बाला भवन और सेंट बीड्स स्कूल से स्कूलिंग की.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास है. उन्होंने मुंबई के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की. बाद में रिजवी कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए कॉलेज छोड़ दिया.

मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित आमिर हसन खान पी.जी. कॉलेज से स्कूलिंग की. क्रिकेट के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके.

रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा की शिक्षा स्कूल लेवल तक है. उन्होंने गुजरात के नवगाम घेड़ स्थित शारदाग्राम स्कूल से पढ़ाई की. कॉलेज छोड़कर क्रिकेट को चुना.

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर ने मुंबई के रामनिरंजन आनंदराव पोदार कॉलेज से B.Com की डिग्री ली है. उनकी स्कूलिंग डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा से हुई.

शार्दुल ठाकुर

शार्दुल ठाकुर ने मुंबई के पालघर स्थित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट को चुना.

शुभमन गिल

शुभमन गिल ने पंजाब के मोहाली स्थित मानव मंगल स्मार्ट स्कूल से 10वीं पास की. 17 साल की उम्र में U-19 टीम में सिलेक्शन होने के बाद पढ़ाई नहीं कर सके.

केएल राहुल

केएल राहुल ने मंगलुरु के NITK इंग्लिश मीडियम स्कूल और सेंट एलॉयसियस कॉलेज से स्कूलिंग की. फिर बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी से B.Com (कॉमर्स) की डिग्री ली.