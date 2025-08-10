Abroad Study: विदेश में कम पैसों में पढ़ाई करने के 5 तरीके, ये रही स्कॉलरशिप की पूरी लिस्ट
Study Abroad Tips: अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आइए हम आपको भारत सरकारी द्वारा छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 5 स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 03:49 PM IST
Indian Government Scholarships: स्कूलिंग के बाद हायर एजुकेशन के लिए अधिकांश युवाओं का सपना विदेश जाकर पढ़ाई करने का होता है, लेकिन लाखों की ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के बारे में सोचकर उन्हें ये असंभव सा लगता है. मीडिल और लोअर वर्ग से आने वाले छात्र आर्थिक रूप से इतने मजबूत परिवार से नहीं आते हैं कि वो विदेश में पढ़ाई करने का खर्चा उठा सकें. इसके लिए उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता और सपोर्ट की जरूरत होती है. इसलिए ऐसे छात्रों के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है. आइए आपको उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से आप भी विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सकेंगे. 

फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप
फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप भारत सरकारी की ओर से शुरू की गई एक योग्यता और आवश्यकता आधारित स्कॉलरशिप है, जो उत्कृष्ट भारतीय छात्रों को अमेरिका के चयनित कॉलेजों और विश्वविद्याओं में मास्टर की डिग्री हासिल करने का अवसर प्रदान करती है. यह स्कॉलरशिप एक या दो साल की होती है. जो उन छात्रों को दिया जाता है, जिन्होंने अमेरिका से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और उनमें लीडरशिप क्वालिटी है. इसके साथ ही स्कॉलरशिप होल्डर के पास कम से कम तीन साल का प्रोफेशनल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.  

राष्ट्रीय विदेशी स्कॉलरशिप
राष्ट्रीय विदेशी स्कॉलरशिप सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य SC, ST, भूमिहीन किसान मजदूर, आदि जैसे लो इनकम वर्ग से आने वाले छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है, जो विदेश में मास्टर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल डिग्री करना चाहते हैं. 

जेएन टाटा एंडोमेंट स्कॉलरशिप
जो भारतीय छात्र ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट-डॉक्टरल और रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें जेएन टाटा एंडोमेंट प्रोग्राम के जरिए स्कॉलरशिप लोन मिलता है. जिसकी राशि 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है. 

इरास्मस मुंडस ज्वाइंट मास्टर डिग्री
इरास्मस मुंडस ज्वाइंट  मास्टर डिग्री एक कोर्स है, जिसे करने वाले यूरोपीय सहित भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है. इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को कम से कम दो यूरोपीय देशों में पढ़ाई करने का मौका मिलता है. इस कोर्स के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप में छात्र का ट्यूशन फीस, हवाई यात्रा, बीमा प्रीमियम और रहने का खर्च शामिल होता है, लेकिन स्कॉलरशिप की राशि देश और चुने गए कोर्स पर निर्भर करता है. 

लेडी मेहरबाई डी टाटा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप
लेडी मेहरबाई डी. टाटा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप, भारतीय महिला ग्रेजुएट्स को विदेश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दी जाती है. जिसके माध्यम से उन्हें विदेश में ट्यूशन फीस का भुगतान करने में सहायता मिलती है.  इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए चुनी गई उम्मीदवारों को न्यासी बोर्ड के साथ एक व्यक्तिगत या ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल होने पड़ता है. वहीं, इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनको ट्यूशन फीस के रूप में 3,60,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है. 

