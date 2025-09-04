IIT JAM 2026: शिक्षक दिवस से आईआईटी जैम में 3000 PG सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का तरीका और अन्य जानकारी
शिक्षा

IIT JAM 2026: शिक्षक दिवस से आईआईटी जैम में 3000 PG सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का तरीका और अन्य जानकारी

IIT JAM 2026 Registration Process: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मास्टर्स) में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर 2025 से शुरू है. आइए आवेदन फीस और प्रवेश परीक्षा संबंधित जानकारी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:56 PM IST
IIT JAM 2026: शिक्षक दिवस से आईआईटी जैम में 3000 PG सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का तरीका और अन्य जानकारी

IIT JAM 2026 Registration Process: 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस है और इसी दिन से आईआईटी जैम में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. इसके बारे में आईआईटी बॉम्बे की ओर से जानकारी दी गई है. प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन अपना सकते हैं. शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए 22 आईआईटी में पीजी कोर्स में करीब 3000 सीटें उपलब्ध हैं. आइए प्रवेश परीक्षा से संबंधित खास तारीखें और अन्य जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

आईआईटी जैम में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है?

आईआईटी जैम 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 5 सितंबर 2025 से है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों को IIT JAM 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आप चाहें तो JOAPS पोर्टल jam2026.iitb.ac.in पर भी जा सकते हैं.

किस कोर्स में मिलेगा एडमिशन और कितनी सीट खाली?

आईआईटी और IISc में एमएससी और इंटीग्रेटेड एमससी-पीएचडी कोर्स में आईआईटी जैम 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों को एडमिशन मिलेगा. शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए 22 IIT में पीजी कोर्स में करीब 3 हजार सीटें उपलब्ध हैं.

प्रवेश परीक्षा के लिए क्या जरूरी?

आईआईटी जैम 2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है. एडमिशन के दौरान उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का वैध प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है.

IIT JAM परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी हैं?

  • प्रवेश पत्र- 5 जनवरी, 2026
  • परीक्षा की तारीख-15 फरवरी, 2026
  • परीक्षा का रिजल्ट- 20 मार्च, 2026

IIT JAM 2026 के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

एसटी/ एससी, महिलाएं व दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये आवेदन फीस है. जबकि अन्य वर्गों के उम्मीदवार के लिए आवेदन फीस 2000 रुपये है.

