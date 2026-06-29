/UK और US का सपना पड़ रहा फीका! भारतीय MBBS डॉक्टर अब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और मिडिल ईस्ट का क्यों कर रहे हैं रुख?

भारतीय एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए कभी यूके और यूएस सबसे बड़े सपनों की मंजिल माने जाते थे. बेहतर ट्रेनिंग, अच्छी सैलरी और इंटरनेशनल करियर के लिए हजारों डॉक्टर इन देशों का रास्ता चुनते थे. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. यूके में स्पेशियलिटी ट्रेनिंग में स्थानीय ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता देने वाला नया कानून और यूएस में H-1B वीजा से जुड़ी मुश्किलों ने भारतीय डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है. नौकरी और ट्रेनिंग के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है.
ऐसे में कई डॉक्टर अब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और मिडिल ईस्ट जैसे देशों की ओर देख रहे हैं, जहां अवसर, सैलरी और भारत से नजदीकी बेहतर विकल्प बन रहे हैं.
UK में काम कर रही भारतीय डॉक्टर अपूर्वा को हाल ही में NHS के स्पेशियलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह 'प्रायोरिटी ग्रुप' में नहीं थीं. यह मामला नए मेडिकल ट्रेनिंग प्रायोरिटाइजेशन एक्ट 2026 के बाद सामने आया.
इस कानून के तहत UK के अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स और NHS में लंबा अनुभव रखने वालों को इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स से पहले मौका दिया जाएगा. भारतीय डॉक्टरों के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि कई लोग GMC परीक्षा और NHS नौकरी पर लाखों रुपये और कई साल खर्च कर चुके हैं.
Indian Doctors in the UK (2006–2025)
|Year
|All Doctors
|IMGs
|Indian IMGs
|Indian IMGs (Specialists)
|2006
|2,40,260
|68,785
|28,070
|4,168
|2007
|2,44,501
|68,451
|27,859
|4,748
|2008
|2,47,474
|68,643
|27,555
|5,411
|2009
|2,31,341
|64,634
|25,626
|5,885
|2010
|2,39,179
|65,943
|25,727
|6,645
|2011
|2,45,816
|66,519
|25,560
|7,269
|2012
|2,52,458
|67,032
|25,309
|7,919
|2013
|2,59,547
|67,727
|25,090
|8,658
|2014
|2,67,063
|68,705
|24,971
|9,350
|2015
|2,73,635
|69,978
|24,992
|9,883
|2016
|2,80,654
|71,968
|25,219
|10,322
|2017
|2,88,354
|74,795
|25,578
|10,697
|2018
|2,98,343
|79,415
|26,300
|11,042
|2019
|3,11,177
|86,675
|27,366
|11,282
|2020
|3,35,421
|95,707
|29,307
|11,708
|2021
|3,50,192
|1,04,352
|30,522
|11,882
|2022
|3,56,923
|1,11,972
|31,466
|11,943
|2023
|3,77,793
|1,26,391
|34,084
|12,247
|2024
|3,93,136
|1,39,776
|36,466
|12,494
|2025
|4,10,535
|1,50,332
|38,022
|12,790
Source: UK General Medical Council (GMC) Data Explorer
UK सरकार का कहना है कि देश के अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्पेशियलिटी ट्रेनिंग में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई ब्रिटिश डॉक्टर PG ट्रेनिंग सीटों का इंतजार कर रहे थे. पहले इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी IMG भी बड़ी संख्या में UK की ट्रेनिंग व्यवस्था में प्रवेश कर लेते थे. अब नए नियमों से UK ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता मिलेगी.
इसका असर भारतीय MBBS डॉक्टरों पर ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वे पहले से ही NHS में नॉन-ट्रेनिंग नौकरी पाने के लिए लंबा इंतजार कर रहे थे. कई उम्मीदवारों के लिए UK अब पहले जितना भरोसेमंद विकल्प नहीं रहा.
UK और US लंबे समय से भारतीय डॉक्टरों की पसंदीदा मंजिल रहे हैं. 2025 तक करीब 1.3 लाख भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स विदेश में प्रैक्टिस या आगे की ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनमें बड़ी संख्या UK और US में थी. लेकिन दोनों देशों में इमिग्रेशन नियम लगातार बदल रहे हैं. UK में स्थायी निवास, वीजा और ट्रेनिंग से जुड़े नियम सख्त हुए हैं. US में H-1B वीजा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है. यही वजह है कि भारतीय डॉक्टर अब करियर प्लान बनाते समय ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UAE और अन्य खाड़ी देशों को भी गंभीर विकल्प मान रहे हैं.
US में भारतीय डॉक्टरों को USMLE परीक्षा के चरण पास करने होते हैं. पहले दो स्टेप पास करने के बाद उन्हें 3 से 7 साल की रेजिडेंसी करनी होती है. यह भारत के MD या MS जैसी PG ट्रेनिंग के बराबर मानी जाती है. आमतौर पर डॉक्टर J-1 या H-1B वीजा पर जाते हैं. रेजिडेंसी और USMLE Step 3 पूरा करने के बाद वे किसी अमेरिकी स्टेट बोर्ड से लाइसेंस लेकर डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं. हालांकि, हाल के वर्षों में H-1B वीजा पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है.
US में H-1B वीजा के लिए बड़ी फीस और सख्त नियमों ने भारतीय डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है. कई अस्पताल अब H-1B स्पॉन्सर करने से बच रहे हैं. ऐसे में ज्यादातर उम्मीदवार J-1 वीजा के जरिए रेजिडेंसी में जाते हैं. पहले J-1 वीजा पर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद डॉक्टरों को अपने देश लौटकर दो साल रहना पड़ता था.
Indian MBBS Graduates Among UK Trainees (2012–2025)
|Year
|All PG Trainees
|IMG PG Trainees
|Indian PG Trainees
|2012
|59,805
|10,939
|5,071
|2013
|60,365
|9,745
|4,311
|2014
|59,479
|8,161
|3,335
|2015
|59,943
|7,102
|2,677
|2016
|60,381
|6,681
|2,216
|2017
|60,816
|6,611
|1,950
|2018
|60,726
|6,725
|1,698
|2019
|62,952
|7,845
|1,735
|2020
|65,030
|9,226
|1,771
|2021
|67,326
|11,149
|1,965
|2022
|70,604
|13,122
|2,223
|2023
|73,161
|15,143
|2,419
|2024
|76,200
|17,136
|2,705
|2025
|79,818
|18,575
|3,012
Source: UK General Medical Council (GMC) Data Explorer
साल 2024 में भारत समेत कुछ देशों के लिए इस शर्त में राहत मिली, लेकिन H-1B अब भी आसान नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेनिंग के मौके बने हुए हैं, मगर आगे नौकरी और सेटलमेंट को लेकर भ्रम बढ़ गया है.
UK में भारतीय MBBS डॉक्टरों के लिए सबसे आम रास्ता PLAB परीक्षा है. PLAB पास करने के बाद GMC रजिस्ट्रेशन मिलता है और डॉक्टर NHS में नॉन-ट्रेनिंग नौकरी या शुरुआती स्पेशियलिटी ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. दूसरा रास्ता MRCP या MRCS जैसी Royal College परीक्षाओं का है. इन्हें पास करने वाले डॉक्टर सीधे ऊंचे स्तर की स्पेशियलिटी ट्रेनिंग यानी registrar स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं.
अब कई उम्मीदवार PLAB की जगह MRCP/MRCS को बेहतर विकल्प मान रहे हैं, क्योंकि शुरुआती ट्रेनिंग सीटों पर प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है.
UK में विदेशी डॉक्टरों की जरूरत बनी हुई है, लेकिन भारतीय डॉक्टरों की हिस्सेदारी पहले जैसी नहीं रही. दो दशक पहले इंटरनेशनल डॉक्टरों में भारतीयों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से ज्यादा थी, जो अब करीब एक चौथाई रह गई है. PG ट्रेनिंग में भी भारतीयों की हिस्सेदारी काफी घटी है. हालांकि Brexit और कोविड के बाद NHS में विदेशी डॉक्टरों की मांग फिर बढ़ी, लेकिन वीजा और ट्रेनिंग नियमों की अनिश्चितता ने भरोसा कमजोर किया.
2024 में कई डॉक्टरों ने UK मेडिकल लाइसेंस भी छोड़ दिए, जिनमें कई ऐसे थे जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई.
UK छोड़ने वाले कई इंटरनेशनल डॉक्टरों के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे पसंदीदा विकल्प बन रहा है. इसके बाद कनाडा, UAE, US, आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं. भारतीय डॉक्टरों के लिए मिडिल ईस्ट खास इसलिए भी आकर्षक है, क्योंकि यह भारत के नजदीक है और UK में ट्रेनिंग के बाद वहां बेहतर सैलरी मिलने की संभावना रहती है. खाड़ी देशों में भारतीय डॉक्टरों की बड़ी संख्या पहले से काम कर रही है.
अमेरिकी कार्यबल में भारतीय डॉक्टरों की हिस्सेदारी
|वर्ष
|सभी डॉक्टर
|आईएमजी
|भारतीय आईएमजी
|2010
|8,50,085
|1,88,598
|~43,378
|2012
|8,78,194
|1,96,573
|45,558
|2014
|9,16,264
|2,13,293
|48,377
|2016
|9,53,695
|2,16,182
|49,563
|2018
|9,85,026
|2,22,708
|50,173
|2020
|10,18,776
|2,33,177
|51,696
|2022
|10,44,734
|2,39,642
|51,383
|2024
|10,82,187
|2,49,825
|~52,463
स्रोत: फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स (FSMB) की अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों की द्विवार्षिक जनगणना
हालांकि इन देशों का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन करियर सलाहकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है.
OECD के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भारतीय डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है. ऑस्ट्रेलिया ने पिछले एक दशक में भारतीय डॉक्टरों की संख्या लगभग दोगुनी कर ली है. जर्मनी में भी भारतीय डॉक्टरों की मौजूदगी कई गुना बढ़ी है, हालांकि संख्या अभी UK और US से काफी कम है. इन देशों में हेल्थकेयर स्टाफ की मांग, व्यवस्थित ट्रेनिंग और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस जैसे कारण डॉक्टरों को आकर्षित कर रहे हैं. जर्मनी में भाषा एक चुनौती हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के करियर के लिए कई युवा इसे सीखने को तैयार हैं.
अन्य देशों में भारतीय डॉक्टरों की संख्या
|वर्ष
|ऑस्ट्रेलिया
|कनाडा
|जर्मनी
|आयरलैंड
|न्यूज़ीलैंड
|2013
|3,805
|1,977
|177
|438
|472
|2014
|4,481
|2,005
|207
|430
|468
|2015
|4,821
|2,046
|282
|434
|480
|2016
|5,037
|2,098
|383
|460
|479
|2017
|5,182
|2,162
|472
|453
|489
|2018
|5,336
|2,170
|576
|443
|490
|2019
|5,551
|2,162
|682
|437
|520
|2020
|5,673
|2,128
|783
|447
|519
|2021
|5,805
|2,137
|901
|429
|537
|2022
|5,968
|2,149
|926
|423
|534
|2023
|6,096
|2,161
|1,012
|445
|544
|2024
|NA
|NA
|NA
|319
|560
स्रोत: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Data Explorer
विदेश में काम कर रहे कई भारतीय डॉक्टर मानते हैं कि UK और US की मेडिकल ट्रेनिंग भारत की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित है. वहां डॉक्टर अकेले नहीं, बल्कि टीम के रूप में काम करते हैं. इलाज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन तक शामिल रहते हैं. मरीज से संवाद और क्लिनिकल प्रक्रिया पर भी अधिक जोर दिया जाता है. कई डॉक्टरों के अनुसार विदेशी लाइसेंसिंग परीक्षाएं केवल रटने पर नहीं, बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल और प्रैक्टिकल स्किल पर आधारित होती हैं. इसी वजह से भारतीय युवा अभी भी विदेश की ट्रेनिंग को गंभीरता से देखते हैं.
भारतीय डॉक्टरों का विदेश जाना देश के लिए ब्रेन ड्रेन की चिंता भी पैदा करता है. भारत में मेडिकल सीटें और कॉलेज तो बढ़े हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों, फैकल्टी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अब भी बड़ी समस्या है. सरकार डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात में सुधार का दावा करती है, लेकिन इसमें AYUSH डॉक्टरों को भी शामिल किया जाता है. मेडिकल ग्रेजुएट्स का कहना है कि अगर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निवेश बढ़े, वर्क-लाइफ बैलेंस सुधरे, निजी मेडिकल शिक्षा की लागत नियंत्रित हो और करियर के विविध रास्ते मिलें, तो ज्यादा डॉक्टर देश में रहना चाहेंगे.
अब भारतीय MBBS ग्रेजुएट्स केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते. कई डॉक्टर UK में PLAB के बजाय MRCP/MRCS की तैयारी कर रहे हैं. कुछ लोग MPH जैसे अतिरिक्त कोर्स करके अपनी प्रोफाइल मजबूत कर रहे हैं. US जाने वाले उम्मीदवार USMLE के साथ वीजा नियमों पर भी नजर रख रहे हैं. वहीं कई डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और मिडिल ईस्ट को बैकअप नहीं, बल्कि मुख्य विकल्प मानने लगे हैं. कुल मिलाकर, विदेश में डॉक्टर बनने का सपना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब यह पहले से ज्यादा महंगा, लंबा और रणनीतिक हो गया है.