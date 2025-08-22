Indian Navy INCET Admit Card: भारतीय नौसेना INCET एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

Indian Navy INCET Admit Card Declared: भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी सिविलियन प्रवेश परीक्षा (INCET) 01/2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in या incet.cbt-exam.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें, भारतीय नेवी की यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इस भर्ती के तहत कुल 1104 रिक्तियां भरी जाएंगी. वहीं, सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये के बीच हर महीने सैलरी मिल सकती है.

INCET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

INCET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट incet.cbt-exam.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको "INCET एडमिट कार्ड 2025" लिंक शो हो जाएगी. इस पर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर लॉगिन डिटेल्स लिखकर सबमिट करें.

ऐसा करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

नोट: ध्यान रखें कि आप एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर निकाल लें, कोई बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी.

कितने नंबरों की होगी परीक्षा?

ये परीक्षा सीबीटी मोड में होगी, जिसमें चार सेक्शन होंगे. पहला जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश भाषा. हर एक सेक्शन 25 नंबर का होगा, जिसमें 25 प्रश्न होंगे. हर एक सवाल एक अंक का होगा. वहीं, परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा.

