Indian Navy INCET Admit Card: भारतीय नौसेना INCET एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड
Advertisement
trendingNow12891521
Hindi Newsशिक्षा

Indian Navy INCET Admit Card: भारतीय नौसेना INCET एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

Indian Navy INCET Admit Card Out: गुरुवार को भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी सिविलियन प्रवेश परीक्षा (INCET) 01/2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जानें कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.  

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Navy INCET Admit Card: भारतीय नौसेना INCET एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

Indian Navy INCET Admit Card Declared: भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी सिविलियन प्रवेश परीक्षा (INCET) 01/2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in या incet.cbt-exam.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

बता दें, भारतीय नेवी की यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इस भर्ती के तहत कुल 1104 रिक्तियां भरी जाएंगी. वहीं, सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये के बीच हर महीने सैलरी मिल सकती है. 

कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?

Add Zee News as a Preferred Source

INCET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? 

  • INCET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट incet.cbt-exam.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको "INCET एडमिट कार्ड 2025" लिंक शो हो जाएगी. इस पर क्लिक करें. 

  • नया पेज खुलने पर लॉगिन डिटेल्स लिखकर सबमिट करें.

  • ऐसा करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.  

नोट: ध्यान रखें कि आप एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर निकाल लें, कोई बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी.  

HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर सकेंगे चेक

कितने नंबरों की होगी परीक्षा? 
ये परीक्षा सीबीटी मोड में होगी, जिसमें चार सेक्शन होंगे. पहला जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश भाषा. हर एक सेक्शन 25 नंबर का होगा, जिसमें 25 प्रश्न होंगे. हर एक सवाल एक अंक का होगा. वहीं, परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा. 

Direct Link-

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

Indian Navy INCET Admit Card

Trending news

RSS के कार्यक्रम में पहुंची अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंची अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
;