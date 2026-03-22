रेलवे में सफर होगा और भी शानदार! कोच अटेंडेंट के लिए 12वीं पास और ITI अनिवार्य; देखें पूरी डिटेल

Indian railways coach attendant recruitment: इंडियन रेलवे ने कोच अटेंडेंट की भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब ट्रेनों में कोच अटेंडेंट बनने के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है. पहले इसके लिए 10वीं पास होना ही काफी था. ये नया नियम मेल-एक्सप्रेस से लेकर प्रीमियम ट्रेनों तक लागू होगा. इस फैसले का मकसद यात्रियों को बेहतर सेवा देना है.

नए नियम के मुताबिक सिर्फ 12वीं पास होना ही काफी नहीं है. उम्मीदवार के पास हाउसकीपिंग का कम से कम तीन महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होना चाहिए. इसके साथ आईटीआई की डिग्री भी जरूरी कर दी गई है. यानी अब इस नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ तकनीकी कौशल भी जरूरी होगा. इससे काम की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है.

रेलवे ने ये फैसला यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखकर लिया है. हाल के समय में कई यात्रियों ने सेवा को लेकर असंतोष जताया था. खासकर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में यह समस्या ज्यादा सामने आई. कई बार कम पढ़े-लिखे कर्मचारी यात्रियों से सही तरीके से बात नहीं कर पाते थे. इससे यात्रियों को परेशानी होती थी.

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वंदे भारत जैसी ट्रेनों में देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग सफर करते हैं. ऐसे में भाषा और व्यवहार की समझ होना जरूरी हो जाता है. कई बार गैर-हिंदी भाषी यात्रियों को समझाने में दिक्कत आई. इस वजह से रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए योग्यता में बदलाव किया गया है.

एक और खास बात यह है कि कोच अटेंडेंट की भर्ती सीधे रेलवे नहीं करता है. इसके लिए निजी एजेंसियों और ठेकेदारों की मदद ली जाती है. ये एजेंसियां रेलवे के साथ अनुबंध पर काम करती हैं. उनका काम यात्रियों को साफ-सफाई, बिस्तर और अन्य सुविधाएं देना होता है. अब नई योग्यता लागू होने के बाद उम्मीद है कि ट्रेनों में सेवा का स्तर पहले से बेहतर हो जाएगा.

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