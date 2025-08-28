भारत में पहली बार स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट
भारत में पहली बार स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

School Teachers: भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पहली बार स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार हुई है.

Aug 28, 2025
भारत में पहली बार स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

Indian School Teachers: भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या में इजाफा हुआ है. देश में पहली बार शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार हुई है. शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब स्कूली शिक्षकों की संख्या एक करोड़ से ज्यादा हो गई है. पिछले साल शिक्षकों की संख्या 98 लाख और साल 2022-23 में शिक्षकों की संख्या 94.8 लाख दर्ज की गई थी. वहीं, अब 2024-25 के रिपोर्ट के मुताबिक, देश में स्कूली शिक्षकों की संख्या 1.01 करोड़ दर्ज की गई है. शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के आंकड़े के इस वृद्धि को स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है. 

महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ी 
देश में महिला शिक्षकों की संख्या में भी साल 2014 के तुलना में इजाफा हुआ है. शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2014 से अभी तक 51.36 लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है, जिनमें से 61 प्रतिशत महिलाएं हैं. मौजूदा समय में जहां पुरुष शिक्षकों की संख्या 46.41 लाख हैं. वहीं, महिला शिक्षकों की संख्या 54.81 लाख हैं. 

भारत में कुल स्कूलों की संख्या 14.71 लाख है, जिसमें 69 प्रतिशत सरकारी हैं और इनमें कुल छात्रों के नामांकन का दर 49 प्रतिशत है. वहीं, देश में कुल प्राइवेट स्कूलों की संख्या 26 प्रतिशत है, लेकिन ये देश के 41 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं. वहीं, देश के कुल शिक्षकों में से 51 प्रतिशत शिक्षक सरकारी स्कूलों में और 42 प्रतिशत शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में हैं. 

जम्मू-कश्मीर में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, कुदरत के कहर के चलते आया नया आदेश

छात्रों के स्कूल छोड़ने के दर में गिरावट 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों के स्कूल छोड़ने के दर में भी गिरावट आई है. प्राइमरी लेवल पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या एक साल में 3.7 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत हो गई है. मिडिल लेवल पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 1 साल में 5.2 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत और सेकेंडरी लेवर पर 10.9 प्रतिशत से घटकर 8.2 प्रतिशत हो गई है.

इसी प्रकार छात्रों के स्कूल में बने रहने के दर में भी वृद्धि हुई है. प्राइमरी लेवल पर बच्चों के स्कूल में बने रहने का दर एक साल में 85.4 प्रतिशत से बढ़कर 92.4 प्रतिशत हो गई है. वहीं, मिडिल लेवल पर एक साल में 78 प्रतिशत से बढ़कर 82.8 प्रतिशत और सेकेंडरी लेवल पर यह एक साल पहले में 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गई है. 

डिजिटल सुविधा और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी 
डिजिटल सुविधा और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं भी लगातार बढ़ रही है. पिछले साल तक 57.2 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर थे, जो अब 64.7 प्रतिशत स्कूलों में हो गए हैं. वहीं, स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, जो पिछले साल तक 53.9 प्रतिशत स्कूलों में थी, वो अब लगभग 63.5 प्रतिशत हो गई है. 

बुनियादी सुविधाएं बेहतर
इन सभी के साथ स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है. अब 99.3 प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी, 93.6 प्रतिशत स्कूलों में बिजली, 97.3 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय और 96.2 प्रतिशत स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय हैं. इसी के साथ स्कूलों अन्य सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब 55 प्रतिशत स्कूलों में रैंप और रेलिंग, 89.5 प्रतिशत स्कूलों में लाइब्रेरी और 83 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान हैं. 

2018 में पास की UPSC; ट्रेनिंग के वक्त प्यार में बदली दोस्ती! अफसर बनते ही रचाई शादी

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

School teachers

