यूनिवर्सिटी फीस से लेकर विदेश तक... फ्रांस में पढ़ने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए?

फ्रांस में पढ़ाई कर रही एक भारतीय छात्रा ने विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च सोशल मीडिया पर शेयर किया. यूनिवर्सिटी फीस, वीजा, फ्लाइट और अन्य खर्च मिलाकर करीब 44 लाख रुपये की लागत सामने आई, जिसे लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई.
Trending Photos
विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों भारतीय छात्रों के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फ्रांस में पढ़ाई कर रही भारतीय छात्रा रेन (Raine) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारत से फ्रांस जाकर पढ़ाई शुरू करने में उन्हें कुल कितना खर्च करना पड़ा. वीडियो में उन्होंने यूनिवर्सिटी फीस, वीजा, फ्लाइट टिकट, बैंक बैलेंस और अन्य जरूरी खर्चों का पूरा विवरण दिया. उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. कई लोगों ने खर्च को देखकर हैरानी जताई, जबकि कुछ ने इसे विदेश में बेहतर करियर के लिए जरूरी निवेश बताया.
रेन के अनुसार फ्रांस में तीन साल की यूनिवर्सिटी फीस करीब 32 लाख रुपये रही. इसके अलावा स्टूडेंट वीजा के लिए बैंक खाते में लगभग 11 लाख रुपये का बैलेंस दिखाना पड़ा. वीजा और फ्लाइट टिकट पर करीब 60 हजार रुपये खर्च हुए. वहीं फॉरेक्स कार्ड के लिए 80 हजार रुपये और दस्तावेजों की अटेस्टेशन व एपोस्टिल प्रक्रिया पर लगभग 6 हजार रुपये खर्च करने पड़े. खास बात यह रही कि उन्होंने किसी स्टडी-अब्रॉड कंसल्टेंसी की मदद नहीं ली, इसलिए उस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ. कुल मिलाकर विदेश में पढ़ाई शुरू करने से पहले करीब 44 लाख रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने इतनी बड़ी रकम देखकर आश्चर्य जताया. एक यूजर ने लिखा कि यह पढ़ाई बेहद महंगी है. वहीं दूसरे ने सवाल किया कि क्या इतना बड़ा निवेश वास्तव में फायदेमंद साबित होगा. कुछ लोगों ने कहा कि 44 लाख रुपये की लागत सुनकर वे हैरान रह गए. हालांकि कई यूजर्स ने छात्रा को शुभकामनाएं भी दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस वीडियो ने विदेश में पढ़ाई की वास्तविक लागत को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय छात्रों के बीच विदेश में पढ़ाई का रुझान तेजी से बढ़ा है. यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बेहतर शिक्षा, वैश्विक एक्सपोजर और करियर के अवसर छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं. सोशल मीडिया ने भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है, जहां छात्र अपने अनुभव, खर्च और चुनौतियां खुलकर साझा कर रहे हैं. रेन का वीडियो भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसने यह दिखाया कि विदेश में पढ़ाई केवल अकादमिक तैयारी का नहीं बल्कि मजबूत वित्तीय योजना का भी मामला है. ऐसे अनुभव दूसरे छात्रों को वास्तविक खर्च समझने और भविष्य की तैयारी करने में मदद कर सकते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.