US Universities एडमिशन में 45% गिरावट! आखिर क्यों कम हो रहे हैं भारतीय छात्र, जानें इसके पीछे का कारण

अगस्त 2025 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों का दाखिला 45% तक कम हो गया. यह बदलाव साफ दिखाता है कि पहले जहां अमेरिका सबसे पसंदीदा जगह था, अब उसकी पकड़ कमजोर हो रही है. साथ ही भारत के मैनेजमेंट कोर्स में विदेशी छात्रों के आवेदन 25% बढ़ गए हैं. इससे यह भी साफ है कि अब भारत खुद पढ़ाई के लिए एक अच्छा विकल्प बन रहा है.

एशिया और यूरोप की तरफ बढ़ रहा रुझान

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब छात्र एशिया और यूरोप की तरफ ज्यादा जा रहे हैं. एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 54% बिजनेस स्कूलों ने बताया कि 2025 में उनके यहां विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ी है. वहीं अमेरिका और अन्य देशों में दो-तिहाई संस्थानों में छात्रों की संख्या घटी है.

वीजा की परेशानी बन रही बड़ी वजह

वीजा से जुड़ी दिक्कतें भी इस बदलाव की बड़ी वजह हैं. लगभग 90% संस्थानों ने बताया कि कई छात्र एडमिशन लेने के बाद भी वीजा न मिलने या देरी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए. कई छात्रों को वीजा रिजेक्ट होने या इंटरव्यू में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

अमेरिका की पसंद में आई कमी

कुछ साल पहले तक ज्यादातर छात्र अमेरिका जाना चाहते थे. हालांकि अब यह संख्या घट गई है. 2019 में जहां 57% छात्र अमेरिका को पसंद करते थे वहीं 2025 में यह घटकर 42% रह गई. एशिया और पूर्वी यूरोप की मांग भी लगातार बढ़ रही है.

बता दें, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी छात्रों की संख्या घटी है. कनाडा में 2024 में स्टडी परमिट पर सीमा लगाने से दाखिले कम हो गए हैं. ब्रिटेन में नियम सख्त होने और काम करने के समय में कमी से 12% गिरावट आई है. ऑस्ट्रेलिया में भी 2025 की शुरुआत में 16% कम छात्र पहुंचे.

महंगाई और रुपये की कमजोरी का असर

सितंबर 2025 में भारतीय रुपये की कीमत बड़े देशों की मुद्रा के मुकाबले काफी गिर गई है. इससे विदेश में पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया. अब छात्र यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से ज्यादा खर्च और नौकरी के मौके को ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं.

भारत बन रहा नया एजुकेशन हब

भारत अब सिर्फ छात्रों को बाहर भेजने वाला देश नहीं रहा है. खुद एक पढ़ाई का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. भारत के बिजनेस स्कूलों में विदेशी छात्रों के आवेदन 25% बढ़े हैं. इससे साफ है कि अब भारत भी इंटरनेशनल छात्रों के लिए आकर्षक बन रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 के बाद छात्रों का फैसला वीजा नियम, पढ़ाई के बाद नौकरी और खर्च पर ज्यादा निर्भर करेगा.

