विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए बेहद जरूरी हैं ये बातें, ठंडा मौसम और खाली जेब बदल सकती है लाइफ

हर साल हजारों छात्र भारत से यूके और कनाडा में पढ़ाई का सपना लेकर विदेश जाते हैं. बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विदेश में पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. बेहतर एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और शानदार करियर की उम्मीद उन्हें अट्रैक्ट करती हैं. पर बेहद कम लोगों को ही पता होता है कि ठंडा मौसम और खाली जेब बदल विदेश में स्टूडेंट्स की लाइफ बदल सकता है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:14 AM IST
आजकल बहुत से स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया और एजेंट्स की चमकदार तस्वीरें देखकर लगता है कि विदेश की जिंदगी आसान और लग्जरी से भरी होगी, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग होती है. वहां पर पढ़ाई के साथ साथ मौसम, पैसा और मेंटल प्रेशर ऐसी सच्चाइयां हैं जो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ पूरी तरह बदल सकती हैं. विदेश जाने से पहले छात्रों को कुछ बाते जानना बेहद जरूरी होता है. यूके और कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों को सिर्फ यूनिवर्सिटी और कोर्स ही नहीं, बल्कि ठंडा मौसम, बढ़ता खर्च, पार्ट टाइम जॉब का दबाव और अकेलेपन जैसी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए. बहुत सी बच्चे इन बातों से बिल्कुल अंजार होते हैं और वो अपने दिमाग में विदेश की एक अलग ही तस्वीर बना कर रखते हैं जिस वजह से बाद में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

मौमस की जानकारी है जरूरी
यूके और कनाडा का मौसम भारत के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. वहां  की सर्दियां लंबी और बेहद ठंडी होती हैं. कई बार सूरज कई दिनों तक नजर नहीं आता है और तापमान माइनस में चला जाता ऐसी जगहों पर बर्फबारी बेहद ही आम बात है. भारत के गर्म मौसम में पले बढ़े स्टूडेंट्स के लिए ये बदलाव शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका देने वाला होता है. ठंड की वजह से बीमार पड़ना, आलस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. ऐसे में लोगों को पहले से इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है.

पैसा है बड़ी चुनौती
विदेश में रहने का खर्च काफी ज्यादा होता है है. किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी बिल हर महीने जेब पर भारी पड़ सकते हैं. कई स्टूडेंट सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब से सारे खर्च निकल जाएंगे लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी को तुरंत काम नहीं मिलता पाता है. कई बार घंटों की लिमिट भी परेशानी बन जाती है. ऐसे में सेविंग्स जल्दी खत्म होने लगती हैं और तनाव बढ़ जाता है. ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि भारत में विदेश जाने के पहले ही लोग सेविंग्स पर ध्यान दें.

अकेलापन बन सकता है दुश्मन
विदेश में रह रहे लोगों के लिए अकेलापन भी एक बड़ी सच्चाई है. परिवार और दोस्तों से दूर रहना आसान नहीं होता है. शुरुआत में सब नया और रोमांचक लगता है लेकिन कुछ महीनों बाद अकेलापन महसूस होने लगता है. कई लोगों को परिवार और अपने पुराने दोस्तों की बेहद याद आती है. त्योहार, शादी और खास मौके मिस करना इमोशनल तौर पर स्टूडेंट्स को तोड़ सकता है. इसी वजह से कई छात्र पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं. विदेश जाने से पहले सिर्फ सपने नहीं बल्कि तैयारी भी जरूरी होती है. मौसम के अनुसार कपड़े, कम से कम छह महीने का खर्च, मेंटल स्ट्रेंथ और रियलिस्टिक सोच बेहद जरूरी है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

study abroad guide

