/क्यों विदेश में नहीं टिकना चाहते भारतीय छात्र, सर्वे ने खोली पोल- 81% बोले पढ़ाई पूरी होते ही वापस आएंगे देश

विदेश में पढ़ाई करना भारत के लाखों छात्रों का सपना है. आमतौर पर माना जाता है कि किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने वाले छात्र डिग्री हासिल करने के बाद वहीं नौकरी और फिर स्थायी रूप से बसने की कोशिश करते हैं. लेकिन भारतीय छात्रों की बदलती सोच इस धारणा को चुनौती देती दिखाई दे रही है. एक नए सर्वे के मुताबिक, विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटना चाहते हैं.
ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के सर्वे में शामिल 81% भारतीय छात्रों ने कहा कि वे विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने की उम्मीद रखते हैं. यह आंकड़ा बताता है कि विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा और भारत लौटकर करियर बनाने की योजना एक साथ चल सकती है. सर्वे के मुताबिक, विदेश में पढ़ाई करने वाले या इसकी योजना बनाने वाले छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केवल विदेश में बसने का माध्यम नहीं है. कई छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी से शिक्षा, अनुभव और वैश्विक एक्सपोजर हासिल करने के बाद भारत में अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं.
सर्वे में भारतीय छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी दिलचस्प जानकारी सामने आई. करीब 10 में से 9 छात्रों ने बताया कि वे अपने परिवार में विदेश में पढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं. वहीं, लगभग आधे छात्रों ने कहा कि विदेश में पढ़ाई करने का फैसला उन्होंने खुद लिया था.
ये आंकड़े संकेत देते हैं कि भारतीय परिवारों में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को लेकर रुचि बढ़ रही है और नई पीढ़ी अपने उच्च शिक्षा संबंधी फैसलों में पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र भूमिका निभा रही है.
ये आंकड़े ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के Student Global Mobility Index के तीसरे एडिशन से सामने आए हैं. अध्ययन में मुख्य सर्वे के सवालों के 17,925 जवाबों के अलावा करीब 2,400 अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया गया. अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं में छात्रों के कोर्स चयन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जानकारी हासिल करने के स्रोत और पढ़ाई के बाद की योजनाओं जैसे पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई.
इस तरह सर्वे में केवल छात्रों की विदेश जाने की इच्छा ही नहीं, बल्कि उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया और भविष्य की योजनाओं को भी समझने की कोशिश की गई.
सर्वे में शामिल करीब 15% अन्य छात्रों ने कहा कि वे ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, इन छात्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे नौकरी भारत में करना चाहते हैं या विदेश में. इसलिए इस आंकड़े को सीधे भारत वापसी से जोड़ना उचित नहीं होगा.
सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बदलाव छात्रों के फैसले लेने के तरीके में देखने को मिला. विदेश में पढ़ाई के लिए खुद से प्रेरित होकर आवेदन करने वाले छात्रों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है.
आंकड़ों के अनुसार, सेल्फ-मोटिवेटेड आवेदकों की हिस्सेदारी 2023-24 में 29% से बढ़कर 2024-25 में 34% और 2025-26 में 49% हो गई. यानी लगभग आधे आवेदक अब विदेश में पढ़ाई के फैसले में अपनी व्यक्तिगत पसंद और लक्ष्य को प्रमुखता दे रहे हैं.
हालांकि, उम्र और क्षेत्र के आधार पर तस्वीर अलग रही. युवा छात्र परिवार के मार्गदर्शन पर ज्यादा निर्भर दिखाई दिए, जबकि उम्र में बड़े आवेदकों में खुद निर्णय लेने की प्रवृत्ति अधिक रही. उत्तर और दक्षिण भारत के छात्रों में सेल्फ-मोटिवेशन सबसे ज्यादा दर्ज की गई, जबकि पश्चिम और मध्य भारत में परिवार का प्रभाव अपेक्षाकृत मजबूत रहा.
विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले भारतीय छात्रों में पोस्टग्रेजुएट कोर्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे. करीब 10 में से 7 छात्रों ने मास्टर डिग्री या अन्य पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया.
विषय की बात करें तो बिजनेस और मैनेजमेंट 75% उत्तरदाताओं के साथ सबसे लोकप्रिय क्षेत्र रहा. इसके बाद हेल्थ और मेडिसिन को 8% छात्रों ने चुना. साइंस की हिस्सेदारी 2% और इंजीनियरिंग की 1% रही.
सर्वे के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का उद्देश्य बदल रहा है. विदेशी शिक्षा से मिलने वाली डिग्री, वैश्विक अनुभव और करियर एक्सपोजर हासिल करने के बाद बड़ी संख्या में छात्र भारत लौटने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सर्वे छात्रों की योजना और अपेक्षा को दर्शाता है, भविष्य में उनका वास्तविक फैसला अलग हो सकता है.