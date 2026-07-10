/ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद नौकरी पक्की! अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स करने वालों की तगड़ी डिमांड, भारतीय छात्र जान लें पूरी डिटेल्स

What is a Early Childhood Education Course: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं जहां उन्होंने शिक्षा के माध्यम से दोनों देशों के बीच की दोस्ती को मजबूत होने का जिक्र किया. भारत में ऑस्ट्रलिया की कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपस खुल गए हैं तो कुछ आने की तैयारी में हैं. हालांकि, ऐसे भारतीय छात्र जो देश से बाहर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जिसे करने के बाद तुरंत नौकरी भी मिल जाे तो उसके लिए एक कोर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर है.