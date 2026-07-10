/ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद नौकरी पक्की! अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स करने वालों की तगड़ी डिमांड, भारतीय छात्र जान लें पूरी डिटेल्स

What is a Early Childhood Education Course: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं जहां उन्होंने शिक्षा के माध्यम से दोनों देशों के बीच की दोस्ती को मजबूत होने का जिक्र किया. भारत में ऑस्ट्रलिया की कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपस खुल गए हैं तो कुछ आने की तैयारी में हैं. हालांकि, ऐसे भारतीय छात्र जो देश से बाहर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जिसे करने के बाद तुरंत नौकरी भी मिल जाे तो उसके लिए एक कोर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर है.
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सेक्टर भी नौकरी के कई अवसर प्रदान करता है. यहां पर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स वर्कफोर्स की कमी के कारण भी काफी चर्चाओं में है और अगर कोई छात्र ये कोर्स करता है तो उसे तुरंत नौकरी मिल सकती है. आइए डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स क्या है? उसमें क्या पढ़ाया जाता है, किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? ये सब कुछ जानते हैं.
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिप्लोमा भी किया जा सकता है जिसकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में कई यूनिवर्सिटी करवाती है. इस कोर्स के दौरान छात्रों को सभी जरूरी स्किल सीखाई जाती है जिससे वो एक बेहतर टीचर बन सके और उस पद के हिसाब से काम कर सके. इस दौरान उन्हें सेंटर डायरेक्टर, चाइल्डहुड केयर सेंटर और अर्ली चाइल्डहुड कोऑर्डिनेटर पर काम करवाया जाता है. कोर्स के दौरान प्रोग्राम मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट और बच्चों के लिए सही माहौल तैयार करने की स्किल सीखाई जाती है.
12वीं पास मार्कशीट
अकेडमिक ट्रांस्क्रिप्ट
पासपोर्ट
IELTS स्कोर
स्टेटमेंट ऑफ पर्पज
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन
सिडनी यूनिवर्सिटी
मोनाश यूनिवर्सिटी
क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी
डिकिन यूनिवर्सिटी
कर्टिन यूनिवर्सिटी
मैक्वायर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी
ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी
अगर आप 3 से 4 साल की अवधि वाला डिग्री कोर्स नहीं करना चाहते और ऑस्ट्रेलिया में किसी शॉर्ट कोर्स के जरिए कम खर्च के जल्दी नौकरी चाहते हैं तो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं. यहां पर एजुकेशन सेक्टर में कई अवसर मिल सकते हैं. परमानेंट रेजिडेंसी पाने वाले छात्र भी इस कोर्स को करने का सोच सकते हैं और चाहें तो बाद में पूरी बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं जिससे सैलरी पैकेज और अधिक बढ़ सकता है.