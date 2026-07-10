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ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद नौकरी पक्की! अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स करने वालों की तगड़ी डिमांड, भारतीय छात्र जान लें पूरी डिटेल्स

What is a Early Childhood Education Course: क्या आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहते हैं और ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जिसे करने के बाद नौकरी भी मिल जाए? तो आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स के बारे में जान सकते हैं. आइए इस कोर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:59 PM IST
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद नौकरी पक्की! अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स करने वालों की तगड़ी डिमांड, भारतीय छात्र जान लें पूरी डिटेल्स
Image Credit: Early Childhood Education in Australia Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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