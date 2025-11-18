Indian Students in US: अमेरिका में करियर बनाने में चीन पीछे, भारतीय छात्रों ने मारी बाजी; इतने प्रतिशत हुई बढ़ोतरी

Indian Students in US: विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना ज्यादातर छात्र देखते हैं और कई छात्र पढ़ने के साथ वहां जाकर नौकरी करने का भी प्लान बनाते हैं. इसे लेकर अमेरिका एक लोकप्रिय देश है. चीन से लेकर भारत समेत अन्य देश के छात्र भी यहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं. एक आंकड़ा सामना आया है जिसमें भारतीय छात्रों ने बाजी मारी है और सबसे ज्यादा विदेश भेजने वाले देश चीन के छात्र इस मामले में पीछे लाइन में खड़े दिखे हैं. सरल भाषा में कहें तो अमेरिका में भारतीयों छात्रों की संख्या चीनी छात्रों की तुलना में ज्यादा है.

लाखों भारतीय छात्रों ने लिया एडमिशन

2024-25 के नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में भारतीय छात्रों के एडमिशन की कुल संख्या 3,63,019 है जो कि पिछले साल के तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ है. अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले भारतीयों की संख्या अधिक देखी जा रही है.

चीन से आगे भारत

अमेरिका में वीजा सख्ती और वैश्विक गिरावट के बाद भी यहां की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों द्वारा एडमिशन की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. 2023-24 में 23% तक की बढ़ोतरी रही थी, लेकिन जैसा अमेरिका में माहौल है उस हिसाब 10 प्रतिशत बढ़ोतरी भी वैश्विक उपस्थिति के मजबूत संकेत के साथ है. जबकि, चीन छात्रों की संख्या 2024-25 में एडमिशन के लिए 4% घटकर सिर्फ 2,65,919 रह गई. वैश्विक स्तर से देखें तो अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या 7 प्रतिशत तक घटी है.

अमेरिका में करियर बनाने में चीन पीछे

अमेरिका में करियर बनाने के मामले में चीन को पीछे देखा गया. जबकि, ये संख्या भारतीय छात्रों की अधिक देखी जा रही है. अंडर ग्रेजुएट के लिए भारतीय छात्रों की संख्या 11 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट वालों की संख्या 9.5% गिरावट के साथ रही. हालांकि, अमेरिका में काम का मौका देने वाले Optional Practical Training यानी OPT में भारत के छात्रों की संख्या में 47 प्रतिशत के साथ बढ़ती देखी गई है जिससे साफ है कि अमेरिका में भारतीय छात्र करियर बनाना चाहते हैं और मौके की तलाश में हैं. डेटा के मुताबिक सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले भारतीय छात्र 63 प्रतिशत रहे. जबकि, 37 प्रतिशत भारतीय छात्रों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अपनाया.

