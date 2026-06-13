आज जब हम विदेश घूमने जाते हैं, तो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और लोकेशन शेयर करना नहीं भूलते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 2,000 साल पहले भी एक भारतीय यात्री ने कुछ ऐसा ही किया था? जब बिना पासपोर्ट, हवाई जहाज और इंटरनेट के दुनिया बिल्कुल अलग थी, तब एक भारतीय ने मिस्र (Egypt) की 'राजाओं की घाटी' यानी 'वैली ऑफ द किंग्स' में जाकर अपनी अनोखी मौजूदगी दर्ज कराई थी. आज मिस्र के भव्य पिरामिड, नील नदी और रहस्यमयी स्फिंक्स को देखने हर साल लाखों भारतीय जाते हैं. मगर सदियों पहले, इतिहास के पन्नों में खो चुके एक भारतीय ने वहां के बेहद सुरक्षित और पवित्र शाही मकबरों की दीवारों पर अपना नाम खोदकर हमेशा के लिए छोड़ दिया था. क्या यह प्राचीन काल का पहला ग्लोबल 'चेक-इन' था? आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली खोज की पूरी कहानी.
दरअसल, रिसर्चर को मिस्र के इन प्राचीन मकबरों के भीतर भारतीय भाषाओं और लिपियों में लिखे करीब 30 शिलालेख मिले हैं. इनमें सबसे दिलचस्प कहानी 'सिकाई कोरन' नाम के एक भारतीय यात्री की है, जिसने भारत से मिस्र तक हजारों मील का बेहद कठिन सफर तय किया था. उसने वहां पहुंचने के बाद 'वैली ऑफ द किंग्स' के पांच अलग-अलग मकबरों में एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे आठ बार प्राचीन तमिल लिपि में अपना नाम उकेरा. हद तो तब हो गई जब रिसर्चर ने उसका एक साइन 'रामसेस IX' के मकबरे के प्रवेश द्वार से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर पाया! अब बिना किसी आधुनिक क्रेन या सीढ़ी के वह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है. यह खोज साबित करती है कि हमारे पूर्वज न सिर्फ बेखौफ मुसाफिर थे, बल्कि इतिहास की दीवारों पर अपनी अमिट छाप छोड़ना भी बखूबी जानते थे.
इतिहास अक्सर हमें बहुत दूर और समय की परतों के नीचे छिपा हुआ महसूस कराता है. लेकिन कभी-कभी दीवारों पर लगा एक छोटा सा खरोंच का निशान भी अतीत के भूले हुए पन्नों को दोबारा खोल देता है. ऐसा ही कुछ तब हुआ जब शोधकर्ताओं ने मिस्र की प्रसिद्ध 'वैली ऑफ द किंग्स' के भीतर भारतीय भाषाओं में लिखे करीब 30 प्राचीन शिलालेखों की पहचान की. इस खोज ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. मिस्र के प्राचीन और पवित्र शाही मकबरों के अंदर भारतीय भाषा और लिपि का मिलना यह साबित करता है कि सदियों पहले भी भारतीयों की पहुंच वैश्विक स्तर पर थी.
मिस्र पहुंचे इस प्राचीन भारतीय यात्री की पहचान भी शोधकर्ताओं ने पूरी तरह उजागर कर दी है. शोधकर्ताओं के अनुसार, इस भारतीय व्यक्ति का नाम 'सिकाई कोरन' था. सिकाई कोरन ने भारत से मिस्र तक हजारों मील की बेहद कठिन यात्रा तय की थी. उसने वहां पहुंचने के बाद 'वैली ऑफ द किंग्स' में स्थित पांच अलग-अलग शाही मकबरों की दीवारों पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे आठ बार अपना नाम उकेरा था. यह प्राचीन काल की यात्रा का एक ऐसा जीवंत और अमिट दस्तावेज है, जो इतने सालों बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है.
दीवारों पर लिखे गए ये सभी संदेश प्राचीन तमिल (ओल्ड तमिल) भाषा और लिपि में लिखे गए हैं. दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों में से एक की दीवारों पर आज भी ये नाम साफ तौर पर खुदे हुए हैं. शोधकर्ताओं ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि सिकाई कोरन वहां जाने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे. वह पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी (CE) के बीच मिस्र के इन सबसे पवित्र दफन स्थलों की यात्रा करने वाले दर्जनों भारतीय आगंतुकों में से महज एक थे, जिनका रिकॉर्ड आज सामने आया है.
इस ऐतिहासिक खोज का दायरा सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं है. शोधकर्ताओं को इन शाही मकबरों से भारतीय भाषाओं और लिपियों में लिखे लगभग 30 शिलालेख मिले हैं. इनमें प्राचीन तमिल के अलावा संस्कृत, प्राकृत और गांधारी-खरोष्ठी भाषाएं शामिल हैं. इन अलग-अलग भाषाओं का मिलना यह साफ संकेत देता है कि उस दौर में मिस्र जाने वाले भारतीय लोग किसी एक क्षेत्र के नहीं थे, बल्कि वे भारत के अलग-अलग भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे और लंबे समय तक वहां आते-जाते रहे थे.
इस पूरे मामले में जो बात वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है इन शिलालेखों के मिलने की जगह. इनमें से कई शिलालेख मकबरों के भीतर बहुत ही कठिन और अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए गए हैं. उदाहरण के लिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकाई कोरन का एक शिलालेख 'रामसेस IX' के मकबरे के प्रवेश द्वार से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर मिला है. अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि 2,000 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के उसने इतनी ऊंचाई पर यह नाम कैसे लिखा होगा?
इस ऐतिहासिक और बड़े खुलासे की घोषणा हाल ही में फरवरी 2026 में चेन्नई में आयोजित तमिल एपिग्राफी (पुरालेख शास्त्र) पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज़ेन के इंगो स्ट्रॉच और फ्रेंच स्कूल ऑफ द फार ईस्ट की चार्लोट श्मिट ने संयुक्त रूप से इस शोध के निष्कर्ष दुनिया के सामने रखे. इन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये शिलालेख नील घाटी में भारत और मिस्र के बीच के प्राचीन संपर्कों का ऐसा घनिष्ठ इतिहास दर्शाते हैं, जिसे विद्वान पहले कभी दस्तावेजों में दर्ज नहीं कर पाए थे.
इस अद्भुत खोज के शुरू होने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि खुद यह शिलालेख. जनवरी 2024 में चांसलर इंगो स्ट्रॉच मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स के दौरे पर थे. तभी अचानक उनकी नजर कई मकबरों की दीवारों पर बने अजीबोगरीब निशानों पर पड़ी. ये निशान उन ग्रीक या लैटिन भित्तिचित्रों (ग्रेफिटी) से बिल्कुल अलग थे, जिन्हें विद्वान पिछले एक दशक से सूचीबद्ध कर रहे थे. इन निशानों की अनूठी बनावट ने स्ट्रॉच का ध्यान खींचा क्योंकि यह लेखन की एक बिल्कुल अलग शैली थी.
स्ट्रॉच ने तुरंत उन निशानों की तस्वीरें लीं और घर लौटकर उनका गहरा अध्ययन शुरू किया. बाद में उन्होंने ये तस्वीरें चार्लोट श्मिट के साथ साझा कीं, जिन्होंने एक शिलालेख का अनुवाद किया जिसका अर्थ था... 'सिकाई कोरन यहां आया और देखा.' इसके बाद शोधकर्ताओं ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें 1926 का एक कैटलॉग मिला. इसे फ्रांसीसी विद्वान जूल्स बैलेट ने तैयार किया था, जिन्होंने शाही मकबरों में 2,000 से अधिक भित्तिचित्रों को दर्ज किया था. बैलेट ने तब इन्हें 'अज्ञात एशियाई भाषा' लिखा था, जिसे अब सुलझा लिया गया है.
इन दीवारों से एक और बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नाम उभरकर सामने आया है, जो है 'इंद्रनंदिन'. दीवारों पर संस्कृत भाषा में लिखे एक भित्तिचित्र में इंद्रनंदिन ने खुद को 'राजा क्षहरात का दूत' बताया है. राजा क्षहरात उस राजवंश से ताल्लुक रखते थे जिसने पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था. इतिहासकारों के लिए इसका महत्व केवल पत्थरों पर खुदे नामों से कहीं बढ़कर है. यह साबित करता है कि दोनों देशों के बीच केवल व्यापारिक संबंध ही नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत और राजनयिक स्तर पर भी लोग यात्राएं करते थे.