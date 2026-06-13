दरअसल, रिसर्चर को मिस्र के इन प्राचीन मकबरों के भीतर भारतीय भाषाओं और लिपियों में लिखे करीब 30 शिलालेख मिले हैं. इनमें सबसे दिलचस्प कहानी 'सिकाई कोरन' नाम के एक भारतीय यात्री की है, जिसने भारत से मिस्र तक हजारों मील का बेहद कठिन सफर तय किया था. उसने वहां पहुंचने के बाद 'वैली ऑफ द किंग्स' के पांच अलग-अलग मकबरों में एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे आठ बार प्राचीन तमिल लिपि में अपना नाम उकेरा. हद तो तब हो गई जब रिसर्चर ने उसका एक साइन 'रामसेस IX' के मकबरे के प्रवेश द्वार से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर पाया! अब बिना किसी आधुनिक क्रेन या सीढ़ी के वह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है. यह खोज साबित करती है कि हमारे पूर्वज न सिर्फ बेखौफ मुसाफिर थे, बल्कि इतिहास की दीवारों पर अपनी अमिट छाप छोड़ना भी बखूबी जानते थे.