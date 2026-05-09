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घर के काम में महिलाएं रोज 5 घंटे से ज्यादा देती हैं, पुरुष सिर्फ 88 मिनट! रिपोर्ट ने खोल दी बड़ी सच्चाई

केंद्र सरकार की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में महिलाएं घर के काम में पुरुषों के मुकाबले तीन गुना ज्यादा समय दे रही हैं. जानिए पढ़ाई, नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं की असली तस्वीर क्या कहती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 09, 2026, 07:01 PM IST
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घर के काम में महिलाएं रोज 5 घंटे से ज्यादा देती हैं, पुरुष सिर्फ 88 मिनट! रिपोर्ट ने खोल दी बड़ी सच्चाई

हाथ में बड़ी डिग्री, ऑफिस में मैनेजर की कुर्सी और करियर में लगातार सफलता... लेकिन घर लौटते ही कई महिलाओं की जिंदगी आज भी पुरानी जिम्मेदारियों में उलझ जाती है. केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की 'विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025' रिपोर्ट’ रिपोर्ट ने महिलाओं की इसी दोहरी जिंदगी की तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट बताती है कि देश की महिलाएं शिक्षा, नौकरी और नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन घरेलू काम का बोझ अब भी सबसे ज्यादा उन्हीं के कंधों पर है. यही आंकड़े समाज की एक बड़ी सच्चाई भी दिखाते हैं. 

पढ़ाई में कौन आगे निकला?

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है. उच्च शिक्षा में महिलाओं का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30.2 तक पहुंच गया है, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 28.9 दर्ज किया गया. यानी अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लड़कियां लड़कों से आगे निकलती दिख रही हैं. इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षा के कई स्तरों पर लैंगिक संतुलन भी बेहतर हुआ है. यह बदलाव बताता है कि भारत में बेटियां अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. यह बदलाव आने वाले वर्षों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है. 

घर के काम में कितना फर्क?

करियर में आगे बढ़ने के बावजूद घर के काम में महिलाओं को राहत मिलती नहीं दिख रही. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं हर दिन औसतन 289 मिनट यानी करीब 5 घंटे घरेलू कामों में बिताती हैं. वहीं पुरुष सिर्फ 88 मिनट ही इन कामों में हिस्सा लेते हैं. यानी महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ पुरुषों से तीन गुना ज्यादा है. यही नहीं, प्रबंधकीय पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या में 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन घर के अंदर जिम्मेदारियों का संतुलन अभी भी नहीं बन पाया है. 

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क्या बदल रही है तस्वीर?

रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं. ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 37.5 प्रतिशत से बढ़कर 45.9 प्रतिशत तक पहुंची है. इसके अलावा जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर 917 तक पहुंच गया है, जो बदलती सामाजिक सोच की ओर इशारा करता है. मंत्रालय का मानना है कि ये आंकड़े भविष्य में जेंडर-सेंसिटिव नीतियां बनाने में मदद करेंगे. हालांकि घरेलू कामों में बराबरी का सफर अभी लंबा है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बदलाव की मजबूत कहानी जरूर लिख रही है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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