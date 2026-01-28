Advertisement
पैसा भी, पढ़ाई भी और मौज भी! ये देश दे रहा भारतीय छात्रों को फ्री एंट्री, ऐसे करें आवेदन

पैसा भी, पढ़ाई भी और मौज भी! ये देश दे रहा भारतीय छात्रों को फ्री एंट्री, ऐसे करें आवेदन

Indians Free Study Ireland Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई करने का सपना अब आसान हो सकता है. यूरोप का देश आयरलैंड भारतीय छात्रों को फ्री में पढ़ने का मौका दे रहा है. इसके साथ ही रहने और खाने के लिए लाखों रुपये की स्टाइपेंड भी मिलने वाला है. यह मौका आयरलैंड सरकार की खास स्कॉलरशिप के जरिए मिल रहा है. इसके लिए आवेदन जल्द शुरू होने वाले हैं.

Jan 28, 2026, 09:08 AM IST
पैसा भी, पढ़ाई भी और मौज भी! ये देश दे रहा भारतीय छात्रों को फ्री एंट्री, ऐसे करें आवेदन

Indians Free Study Ireland Scholarship: अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं. फीस की वजह से रुक गए हैं और जाने में असमर्थ हैं तो यह खबर आपके लिए है. बता दें, आयरलैंड सरकार भारतीय छात्रों को अपने देश में बिना ट्यूशन फीस पढ़ने का मौका दे रही है. इतना ही नहीं पढ़ाई के दौरान खर्च चलाने के लिए अच्छी-खासी रकम भी दी जाने वाली है.

स्कॉलरशिप का नाम क्या है
आयरलैंड सरकार की इस स्कॉलरशिप का नाम Government of Ireland International Education Scholarship (GOI-IES) है. इस प्रोग्राम के तहत भारतीय छात्रों को आयरलैंड में पढ़ने का मौका मिलने वाला है. इस स्कॉलरशिप को आयरलैंड सरकार फंड करती है. वहां की कई यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं. इस पूरे प्रोग्राम को हायर एजुकेशन अथॉरिटी यानी HEA संभालती है. बता दें, इस स्कॉलरशिप के जरिए छात्र आयरलैंड में मास्टर्स, पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा और पीएचडी कोर्स कर सकते हैं. जो छात्र आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बड़ा मौका है.

स्कॉलरशिप में क्या-क्या फायदा 
हर साल इस स्कॉलरशिप के तहत 60 छात्रों का चयन किया जाता है. चुने गए छात्रों की एक साल की पढ़ाई का खर्च कवर किया जाता है. छात्रों को 10 हजार यूरो दिए जाते हैं. यह भारतीय रुपये में करीब 10.5 लाख रुपये होते हैं. इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ेंगे, वहां की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है. इस पैसे से छात्र आयरलैंड में रहना, खाना और बाकी खर्च आराम से संभाल सकते हैं.

बता दें, इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की शुरुआत 29 जनवरी 2026 से हो रही है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 मार्च 2026 है. स्कॉलरशिप के नतीजे जून 2026 में घोषित किए जाएंगे.

किन शर्तों का रखना होगा ध्यान
स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले छात्रों को आयरलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन करना होगा. यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिलना जरूरी है. वहां से दाखिले की मंजूरी होनी चाहिए. ध्यान रखने वाली बात यह है कि वही यूनिवर्सिटीज मान्य होंगी जो GOI-IES प्रोग्राम का हिस्सा हैं. जिन्हें पहले यह स्कॉलरशिप मिल चुकी है वे दोबारा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

आवेदन कैसे करना होगा
छात्रों को GOI-IES के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. हर छात्र को सिर्फ एक बार ही अप्लाई करने की अनुमति है. आवेदन के दौरान कम से कम दो रेफरेंस लेटर अपलोड करने होंगे. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी से मिला एडमिशन ऑफर लेटर भी देना पड़ेगा. छात्रों का चयन उनकी पढ़ाई, बातचीत करने की क्षमता और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के आधार पर किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कितने हैं सवर्ण, OBC-SC-ST छात्र? समझें जातीय भेदभाव के मामलों का डेटा

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल

Free Study Ireland

