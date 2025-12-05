Indigo Flight Pilot Salary: संकट के दौर में इंडिगो: जानिए एक पायलट को कितनी मिलती है सैलरी?

Indigo Flight Pilot Salary: साल 2006 में दो दोस्त राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के द्वारा शुरू की गई देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो संकट के दौर से गुजर रही है. जिस वजह से फ्लाइट्स मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ गई है. इंडिगो की फ्लाइट्स धड़ल्ले से कैंसिल होने के कारण यात्री अपने जरूरी कामों के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एक एयरलाइन पायलट की सैलरी कितनी होती है.

एयरलाइन पायलट सैलरी

भारत में एक एयरलाइन पायलट की सैलरी उनके अनुभव, एयरलाइन (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय) और विमान के प्रकार पर निर्भर करती है, जिससे तहत वो अलग-अलग होती है. भारत में एक पायलट (फर्स्ट ऑफिसर/जूनियर पायलट) की शुरुआती सैलरी आमतौर पर 1.5 लाख से 5 लाख रुपये तक प्रति महीने या इससे अधिक भी हो सकती है. वहीं, फ्लाइट के एक्सपीरियंस कैप्टन की सैलरी की बात करे तो वो 8 लाख रुपये या उससे अधिक प्रति महीने तक हो सकती है.

इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सीनियर पायलट की सैलरी काफी अच्छी होती है. जो लगभग 1.6 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक सालाना या उससे भी ज्यादा होती है, जिसमें फ्लाइंग अलाउंस और अन्य भत्ते शामिल होते हैं.

इंडिगो एयरलाइन पायलट सैलरी

इंडिगो एयरलाइन में एक पायलट (फर्स्ट ऑफिसर/जूनियर पायलट) की शुरुआती सैलरी आमतौर पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये प्रति महीने तक हो सकती है. वहीं, इंडिगो के सीनियर पायलट की सैलरी 10 लाख रुपये प्रति महीने या उससे अधिक होती है.

