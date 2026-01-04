Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC Interview Question: भारत-पाकिस्तान के इतिहास का पहला युद्ध... क्या आप जानते हैं, दोनों देशों में कब हुई थी पहली जंग?

UPSC Interview Question: भारत-पाकिस्तान के इतिहास का पहला युद्ध... क्या आप जानते हैं, दोनों देशों में कब हुई थी पहली जंग?

IAS Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग कब हुई थी? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:36 PM IST
UPSC Interview Question: भारत-पाकिस्तान के इतिहास का पहला युद्ध... क्या आप जानते हैं, दोनों देशों में कब हुई थी पहली जंग?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें अक्सर कैंडिडेट से भारत और पाकिस्तान के संबंध और युद्ध से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. क्या आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है. 

सवाल 2: भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी?
जवाब: भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी.

सवाल 3: भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है?
जवाब: भारत का संविधान मुख्य रूप से ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है. 

सवाल 4: भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?
जवाब: भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 के नाम से जाना जाता है.

सवाल 5: भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है?
जवाब: भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम (Assam) राज्य में होता है. 

सवाल 6: भारत के किस राज्य में लौंग की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में लौंग की खेती सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में होती है. 

सवाल 7: भारत के किस राज्य में स्टील का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य ओडिशा (Odisha) है. 

सवाल 8: भारत के किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है?
जवाब: भारत में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है.

सवाल 9: किस भारतीय शहर को 'स्टील सिटी 'कहा जाता है?
जवाब: भारत के जमशेदपुर (Jamshedpur) शहर को 'स्टील सिटी' कहा जाता है. 

सवाल 10: भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था?
जवाब: भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-1948 में हुआ था, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहते हैं.

