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Hindi Newsशिक्षामरे हुए परिजनों को खिलाते हैं खाना, करते हैं बात और... इस जनजाति की परंपरा सुन कांप उठेंगे आप

मरे हुए परिजनों को खिलाते हैं खाना, करते हैं बात और... इस जनजाति की परंपरा सुन कांप उठेंगे आप

Toraja Tribe: इंडोनेशिया के तोराजा समुदाय में मौत को अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है. यहां लोग शव को महीनों तक घर में रखते हैं, खाना खिलाते हैं और भव्य अंतिम संस्कार करते हैं. जानिए इस अनोखी परंपरा के पीछे की पूरी कहानी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 24, 2026, 02:25 PM IST
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मरे हुए परिजनों को खिलाते हैं खाना, करते हैं बात और... इस जनजाति की परंपरा सुन कांप उठेंगे आप

दुनिया में ज्यादातर जगहों पर किसी व्यक्ति की मौत के बाद तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रहने वाला तोराजा समुदाय बिल्कुल अलग परंपरा निभाता है. यहां किसी की मृत्यु होने पर उसे तुरंत मृत नहीं माना जाता. परिवार के लोग उसे “मकूला” यानी बीमार व्यक्ति मानते हैं. जब तक भव्य अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक शव को घर में ही रखा जाता है. परिवार वाले उससे बातें करते हैं, खाना-पानी देते हैं और उसके कपड़े भी बदलते हैं. इस अनोखी परंपरा को देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं.

शव को महीनों तक कैसे रखते हैं?

तोराजा समुदाय में शव को सुरक्षित रखने के लिए खास जड़ी-बूटियों और रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. इसी वजह से शरीर लंबे समय तक खराब नहीं होता. कई बार मृतक का शरीर महीनों और यहां तक कि सालों तक घर में रखा जाता है. परिवार के सदस्य रोजाना उसकी देखभाल करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह अभी भी जिंदा हो. उनके लिए मौत जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की दूसरी दुनिया की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है. यही कारण है कि वे मृतक को अचानक छोड़ने के बजाय धीरे-धीरे विदाई देने में विश्वास रखते हैं.

क्या होता है राम्बू सोलो?

तोराजा समुदाय का अंतिम संस्कार समारोह “राम्बू सोलो” कहलाता है. यह कोई साधारण शोक सभा नहीं बल्कि बड़ा सामाजिक उत्सव होता है. यह समारोह तीन से दस दिनों तक चलता है, जिसमें रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग शामिल होते हैं. इस परंपरा का सबसे खास हिस्सा भैंसों की बलि है. तोराजा लोगों का मानना है कि भैंस मृत आत्मा को परलोक तक पहुंचाने का काम करती है. किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कितनी भैंसों की बलि दी जाएगी, यह उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है. अमीर परिवारों में दर्जनों भैंसों की बलि दी जाती है.

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चट्टानों में क्यों बनाई जाती हैं कब्रें?

तोराजा समुदाय का दफनाने का तरीका भी बेहद अलग है. यहां शवों को जमीन में दफनाने के बजाय ऊंची चट्टानों और गुफाओं में रखा जाता है. चूना पत्थर की चट्टानों को काटकर उनमें ताबूत रखे जाते हैं. कई जगह प्राकृतिक गुफाओं को कब्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इन कब्रों के बाहर मृतक जैसे दिखने वाले लकड़ी के पुतले लगाए जाते हैं, जिन्हें “ताऊ-ताऊ” कहा जाता है. माना जाता है कि ये पुतले परिवार की रक्षा करते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद बनाए रखते हैं. इस पूरी परंपरा में समुदाय के लोग आर्थिक मदद भी करते हैं ताकि मृतक को सम्मानजनक विदाई दी जा सके.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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