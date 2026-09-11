आश्रम से संस्थान तक: धरमपुर में श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के विस्तार की कहानी

दक्षिण गुजरात के धरमपुर में पहाड़ी पर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम बीते वर्षों में अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ-साथ एक बड़े संस्थागत परिसर के रूप में भी उभरा है. श्रीमद् राजचंद्र मिशन धरमपुर के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के तौर पर पहचाने जाने वाले इस परिसर में धार्मिक स्थलों के अलावा ध्यान, सत्संग और सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं विकसित की गई हैं. इस विस्तार में मिशन के संस्थापक राकेश झावेरी की भूमिका अहम रही है. संगठन में उन्हें गुरुदेवश्री राकेशजी के नाम से जाना जाता है.
धरमपुर शहर के बाहरी हिस्से में स्थित यह परिसर करीब 223 एकड़ में फैला है. यहां नियमित रूप से ध्यान, सत्संग और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. समय के साथ आश्रम परिसर में कई नए भवन और धार्मिक स्थल जुड़े हैं, जिससे यह स्थान मिशन की विभिन्न गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है.
तेजी से बढ़ा आश्रम का परिसर
आश्रम में हाल के वर्षों में जोड़े गए प्रमुख स्थलों में श्री महावीर प्रसाद शामिल है. 108 स्तंभों वाला यह श्वेतांबर जैन मंदिर परिसर के ऊंचे हिस्से में स्थित है और भगवान महावीर को समर्पित है.
इसी परिसर में गुरुमंदिर भी बनाया गया है, जहां श्रीमद् राजचंद्रजी की प्रतिमा स्थापित है. इसके अलावा आश्रम में दिगंबर जैन मंदिर भी है. यहां चंद्रप्रभु भगवान मुख्य प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, जबकि पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज्य स्वामी भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं.
आश्रम परिसर में राज दरबार नाम का एम्फीथिएटर भी है. इसका इस्तेमाल बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों और सभाओं के लिए किया जाता है. परिसर में श्रीमद् राजचंद्रजी की 34 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है, जो आश्रम के प्रमुख स्थलों में शामिल है.
सत्संग और ध्यान के लिए राज सभागृह भी विकसित किया गया है. इसकी वास्तुकला लालटेन के आकार से प्रेरित है. संगठन की ओर से इसे ज्ञान और प्रकाश की अवधारणा से जोड़ा गया है.
इन सुविधाओं के विस्तार के साथ आश्रम में धार्मिक आयोजनों के अलावा ध्यान, सत्संग और सामूहिक कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग स्थान उपलब्ध हुए हैं.
राकेश झावेरी के नेतृत्व में मिशन का विस्तार
आश्रम का विकास श्रीमद् राजचंद्र मिशन धरमपुर की व्यापक गतिविधियों के विस्तार से भी जुड़ा है. मिशन के संस्थापक राकेश झावेरी के नेतृत्व में संगठन ने श्रीमद् राजचंद्र की शिक्षाओं और आध्यात्मिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और केंद्र शुरू किए हैं.
धरमपुर मिशन की गतिविधियों का प्रमुख आधार बना हुआ है, लेकिन इसका काम गुजरात तक सीमित नहीं है. संगठन के अनुसार, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी उसके केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों के माध्यम से आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ बच्चों और युवाओं से जुड़े कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं.
मिशन की गतिविधियों में सामाजिक सेवा का पक्ष भी शामिल है. श्रीमद् राजचंद्र लव एंड केयर के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी कल्याण, मानवीय सहायता, पशु कल्याण और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम किया जाता है.
धरमपुर और आसपास के क्षेत्र में मिशन से जुड़े शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान भी विकसित हुए हैं. इनमें श्रीमद् राजचंद्र अस्पताल एवं रीसर्च केंद्र, श्रीमद् राजचंद्र विद्यापीठ और श्रीमद् राजचंद्र गुरुकुल शामिल हैं. इससे आश्रम के आसपास धार्मिक गतिविधियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा से जुड़ी संस्थाओं का एक नेटवर्क भी दिखाई देता है.
सार्वजनिक स्तर पर भी मिला ध्यान
श्रीमद् राजचंद्र मिशन की गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सार्वजनिक मंचों पर उल्लेख मिला है. अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरमपुर में मिशन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र के विचारों और मिशन की गतिविधियों का उल्लेख किया था.
यह कार्यक्रम ऐसे समय हुआ था जब धरमपुर में मिशन से जुड़ी कई परियोजनाओं का विस्तार हो रहा था. इससे आश्रम और उससे जुड़ी गतिविधियों को गुजरात के बाहर भी व्यापक सार्वजनिक पहचान मिली.
धरमपुर बना मिशन की गतिविधियों का केंद्र
श्रीमद् राजचंद्र आश्रम का विस्तार केवल नए मंदिरों और भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं रहा है. परिसर में धार्मिक स्थलों के साथ ध्यान, सत्संग, आवास और सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं.
राकेश झावेरी के नेतृत्व में श्रीमद् राजचंद्र मिशन के विस्तार के साथ धरमपुर स्थित आश्रम संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आया है. यहां होने वाली आध्यात्मिक गतिविधियां और परिसर से जुड़े अन्य संस्थान मिशन के व्यापक कामकाज का हिस्सा हैं.
आज धरमपुर का यह परिसर धार्मिक गतिविधियों, आध्यात्मिक कार्यक्रमों और संस्थागत पहलों को एक ही जगह पर समेटे हुए है. मंदिरों, सभागृहों और ध्यान स्थलों का विस्तार उस संगठनात्मक विकास को भी दर्शाता है, जिसके साथ श्रीमद् राजचंद्र मिशन ने पिछले वर्षों में अपने काम का दायरा बढ़ाया है.