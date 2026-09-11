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आश्रम से संस्थान तक: धरमपुर में श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के विस्तार की कहानी

दक्षिण गुजरात के धरमपुर में 223 एकड़ में फैले श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में भव्य जैन मंदिर, ध्यान केंद्र, सभागृह और सामाजिक सेवा से जुड़े संस्थान मौजूद हैं.

Published: Sep 11, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:35 AM IST
आश्रम से संस्थान तक: धरमपुर में श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के विस्तार की कहानी

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