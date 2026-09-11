आश्रम से संस्थान तक: धरमपुर में श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के विस्तार की कहानी

मिशन की गतिविधियों में सामाजिक सेवा का पक्ष भी शामिल है. श्रीमद् राजचंद्र लव एंड केयर के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी कल्याण, मानवीय सहायता, पशु कल्याण और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम किया जाता है.

धरमपुर और आसपास के क्षेत्र में मिशन से जुड़े शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान भी विकसित हुए हैं. इनमें श्रीमद् राजचंद्र अस्पताल एवं रीसर्च केंद्र, श्रीमद् राजचंद्र विद्यापीठ और श्रीमद् राजचंद्र गुरुकुल शामिल हैं. इससे आश्रम के आसपास धार्मिक गतिविधियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा से जुड़ी संस्थाओं का एक नेटवर्क भी दिखाई देता है.