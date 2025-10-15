UPSC Interview Questions: इतिहास में है रुचि, तो बताओ... 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह नारा किसने दिया था?

UPSC Interview Question And Answer: अधिकांश लोगों को इतिहास में काफी रुचि होती है. उन्हें बीती घटनाओं और लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने में दिलचस्पी होती है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो बताइए 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह नारा किसने दिया था? इसी के साथ हमारे द्वारा लाए गए कई और बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवालों का जवाब बिना देखे देने की कोशिश करें और अपने नॉलेज की जांच करें, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक कैंडिडेट के पास सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है.

सवाल 1: हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है.

सवाल 2: पाकिस्तान ने POK स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है?

जवाब: पाकिस्तान ने POK में स्थित शारदा पीठ मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है.

सवाल 3: मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है?

जवाब: मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व थाईपुसम है.

सवाल 4: किसने UAE में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया?

जवाब: UAE के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया था.

सवाल 5: वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं?

जवाब: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार, वर्तमान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं.

सवाल 6: सूरजकुंड मेला कहां आयोजित होता है?

जवाब: सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड गांव में आयोजित होता है.

सवाल 7: नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है?

जवाब: नागौर मेला भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित होता है.

सवाल 8: किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी?

जवाब: प्रिंटिंग प्रेस की खोज 15वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी.

सवाल 9: 'स्वराज' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?

जवाब: 'स्वराज' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था.

सवाल 10:'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह नारा किसने दिया था?

जवाब: 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह नारा महान भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक ने दिया था.

