महिलाओं की पहनने वाली ये चीज; सबसे पहले बनी थी पुरुषों के लिए! क्या आपको पता नाम?
Advertisement
trendingNow12903129
Hindi Newsशिक्षा

महिलाओं की पहनने वाली ये चीज; सबसे पहले बनी थी पुरुषों के लिए! क्या आपको पता नाम?

Interesting Fact: क्या आपको पता है महिलाओं की पहनने वाली ये चीज..सबसे पहले पुरुषों के लिए बनी थी? अगर नहीं पता तो पढ़ें ये खबर

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं की पहनने वाली ये चीज; सबसे पहले बनी थी पुरुषों के लिए! क्या आपको पता नाम?

Interesting Fact About Women High Heels: ऐसी कोई महिला नहीं होगी, जिसे हाई हील्स ना पसंद हो. हाई हील्स पहनकर महिलाएं खुद को ना सिर्फ लंबा दिखाती हैं, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हाई हील्स महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे? जी हां..ये सच है चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी.. 

पुरुषों के लिए बनाए गए थे हाई हील्स के जूते
दरअसल, 16वीं सदी में हाई हील्स (High Heels) के जूते असल में पुरुषों के लिए बनाए गए थे, खासतौर पर सैनिकों के लिए. ऐसा इसलिए क्योंकि घूड़सवारी के दौरान घोड़े की काठी के झूलते पावदान को बेहतर ढंग से पैरों से पकड़ा जा सके. इसके बाद राजघरानों राजा और महाराजा अपनी शक्ति और रुतबा दिखाने के लिए हाई हील्स के जूते पहनना शुरू कर दिए. 

UPSC Interview Question: अगर पीले रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बना महिलाओं का फैशन?
इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रांस के राजा लुई ने ये नियम बना दिया कि केवल उच्च कुल के लोग हाई हील्स को पहन सकते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये फिर महिलाओं का फैशन बन गया और पुरुष नहीं बल्कि अब सिर्फ महिलाएं ही हील्स पहनती हैं.

ऐसे बना फैशन
जानकारी के अनुसार, हाई हील्स को महिलाओं का फैशन बनाने का श्रेय रानी कैथरीन को जाता है, जिन्होंने अपनी शादी के वक्त खुश को लंबा दिखाने के लिए हील्स को पहना था. इसके बाद से धीरे-धीरे करके हाई हील्स के जूते पुरुषों के ज्यादा महिलाओं के लिए एक फैशन बन गया और अब 99प्रतिशत सैंडल का इस्तेमाल सिर्फ लड़कियां ही करती हैं. 

GK Quiz: दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन-सी है?

 

 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

EducationInteresting Fact

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;