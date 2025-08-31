महिलाओं की पहनने वाली ये चीज; सबसे पहले बनी थी पुरुषों के लिए! क्या आपको पता नाम?

Interesting Fact About Women High Heels: ऐसी कोई महिला नहीं होगी, जिसे हाई हील्स ना पसंद हो. हाई हील्स पहनकर महिलाएं खुद को ना सिर्फ लंबा दिखाती हैं, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हाई हील्स महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे? जी हां..ये सच है चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी..

पुरुषों के लिए बनाए गए थे हाई हील्स के जूते

दरअसल, 16वीं सदी में हाई हील्स (High Heels) के जूते असल में पुरुषों के लिए बनाए गए थे, खासतौर पर सैनिकों के लिए. ऐसा इसलिए क्योंकि घूड़सवारी के दौरान घोड़े की काठी के झूलते पावदान को बेहतर ढंग से पैरों से पकड़ा जा सके. इसके बाद राजघरानों राजा और महाराजा अपनी शक्ति और रुतबा दिखाने के लिए हाई हील्स के जूते पहनना शुरू कर दिए.

कैसे बना महिलाओं का फैशन?

इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रांस के राजा लुई ने ये नियम बना दिया कि केवल उच्च कुल के लोग हाई हील्स को पहन सकते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये फिर महिलाओं का फैशन बन गया और पुरुष नहीं बल्कि अब सिर्फ महिलाएं ही हील्स पहनती हैं.

ऐसे बना फैशन

जानकारी के अनुसार, हाई हील्स को महिलाओं का फैशन बनाने का श्रेय रानी कैथरीन को जाता है, जिन्होंने अपनी शादी के वक्त खुश को लंबा दिखाने के लिए हील्स को पहना था. इसके बाद से धीरे-धीरे करके हाई हील्स के जूते पुरुषों के ज्यादा महिलाओं के लिए एक फैशन बन गया और अब 99प्रतिशत सैंडल का इस्तेमाल सिर्फ लड़कियां ही करती हैं.

