हर किसी के वार्डरोब का हिस्सा; लड़के-लड़कियों दोनों का फेवरट, लेकिन नहीं पता होगा इसका मतलब
Advertisement
trendingNow12906871
Hindi Newsशिक्षा

हर किसी के वार्डरोब का हिस्सा; लड़के-लड़कियों दोनों का फेवरट, लेकिन नहीं पता होगा इसका मतलब

Interesting Facts about T-Shirt: क्या आपको पता डेली लाइफ में हर दिन पहनने वाले T-Shirt में T का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर किसी के वार्डरोब का हिस्सा; लड़के-लड़कियों दोनों का फेवरट, लेकिन नहीं पता होगा इसका मतलब

What is Full Form T-Shirt: रोजाना डेली लाइफ में हम सभी T-Shirt वियर करते हैं. ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है. लड़का हो या फिर लड़की या फिर बच्चे या बुजूर्ग हर कोई टी-शर्ट पहनना पसंद करता है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल होता है. आसानी से इसे पहना जा सकता है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि T-Shirt में T का क्या मतलब होता है तो क्या आप इस सवाल का जवाब बता पाएंगे?

कई वर्कर्स अंडरगार्मेंट्स के तौर पर पहनते T-Shirt 
आमतौर पर 90 प्रतिशत लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि T-Shirt में T का मतलब क्या होता है और क्या है इसके पीछे की कहानी. जानकारी के अनुसार, टी-शर्ट करीब 20वीं सदी की शुरुआत से पहनी जा रही है. बताया जाता है कि इसे पहले के समय में कई वर्कर्स अंडरगार्मेंट्स के तौर पर पहना करते थे. ऐसे में टी-शर्ट में टी के अलग-अलग लोग कई सारे अलग-अलग मतलब बताते हैं.

जानें क्या है जवाब?
ऐसा माना जाता है कि टी-शर्ट में टी का इस्तेमाल इसके आकार के कारण किया गया है. आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सीधे टी-शर्ट को देखेंगे तो ये अंग्रजी के टी लेटर जैसा दिखाई देता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फैशन ओपन स्टूडियो के अनुसार, कई लोग इसका मतलब टोरसो (Torso) या टॉप (Top) मानते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज

ये भी हो सकता मतलब
रिपोर्टे्स के मुताबिक, टी-शर्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी सेना के बीच काफी ज्यादा चर्चे में आया था. इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि टी-शर्ट में टी का मतलब ट्रेनिंग होता है. 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Interesting facts

Trending news

इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
;