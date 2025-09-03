हर किसी के वार्डरोब का हिस्सा; लड़के-लड़कियों दोनों का फेवरट, लेकिन नहीं पता होगा इसका मतलब

Interesting Facts about T-Shirt: क्या आपको पता डेली लाइफ में हर दिन पहनने वाले T-Shirt में T का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..
What is Full Form T-Shirt: रोजाना डेली लाइफ में हम सभी T-Shirt वियर करते हैं. ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है. लड़का हो या फिर लड़की या फिर बच्चे या बुजूर्ग हर कोई टी-शर्ट पहनना पसंद करता है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल होता है. आसानी से इसे पहना जा सकता है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि T-Shirt में T का क्या मतलब होता है तो क्या आप इस सवाल का जवाब बता पाएंगे?
कई वर्कर्स अंडरगार्मेंट्स के तौर पर पहनते T-Shirt
आमतौर पर 90 प्रतिशत लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि T-Shirt में T का मतलब क्या होता है और क्या है इसके पीछे की कहानी. जानकारी के अनुसार, टी-शर्ट करीब 20वीं सदी की शुरुआत से पहनी जा रही है. बताया जाता है कि इसे पहले के समय में कई वर्कर्स अंडरगार्मेंट्स के तौर पर पहना करते थे. ऐसे में टी-शर्ट में टी के अलग-अलग लोग कई सारे अलग-अलग मतलब बताते हैं.
जानें क्या है जवाब?
ऐसा माना जाता है कि टी-शर्ट में टी का इस्तेमाल इसके आकार के कारण किया गया है. आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सीधे टी-शर्ट को देखेंगे तो ये अंग्रजी के टी लेटर जैसा दिखाई देता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फैशन ओपन स्टूडियो के अनुसार, कई लोग इसका मतलब टोरसो (Torso) या टॉप (Top) मानते हैं.
ये भी हो सकता मतलब
रिपोर्टे्स के मुताबिक, टी-शर्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी सेना के बीच काफी ज्यादा चर्चे में आया था. इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि टी-शर्ट में टी का मतलब ट्रेनिंग होता है.
Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.