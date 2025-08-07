1863 में इस शहर में शुरू हुआ था दुनिया का पहला मेट्रो स्टेशन, आज भी लाखों यात्री करते हैं सफर

World First Metro Station: रोजाना हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल और जवाब लेकर आते हैं, तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में मदद कर सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे पहले मेट्रो स्टेशन के बारे में, जानें कहां और कब से शुरू हुआ था दुनिया का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन.

19वीं सदी में शुरू हुआ था मेट्रो

आज के समय में कई जगहों पर मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है. लाखों लोग रोजाना मेट्रो से सफर कर रहे हैं. ये लोगों की जिंदगी का अब हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले मेट्रो कहां शुरू था. अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं. दरअसल लंदन वह शहर है जो जहां 19वीं सदी में ये शुरू हुआ था.

ये है शहर का नाम

जानकारी के अनुसार, दुनिया का सबसे पुराना मेट्रो स्टेशन 10 जनवरी 1863 को लंदन इंग्लैंड में शुरू हुआ था. मेट्रोपॉलिटन रेलवे के नाम से मशहूर ये अंडरग्राउंड पैसेंजर रेलवे दुनिया का अपनी तरह का ये पहला मेट्रो था. यह मूल मार्ग पैडिंगटन को फैरिंगडन स्ट्रीट से जोड़ता था.

लाखों लोग करते हैं ट्रैवल

वर्तमान की बात करें तो ये लाइन अब सर्कल, डिस्ट्रिक्ट, मेट्रोपॉलिटन लाइन, हैमरस्मिथ एंड सिटी सहित शहर के कई अंडरग्राउंट रास्तों का हिस्सा बन चुका है. आज भी लाखों की संख्या में लोग इस मेट्रो लाइन से सफर करते हैं. 19वीं सदी में इतना बड़ा कमाल करना सही में किसी चमत्कार से कम नहीं है. तमाम रास्तों को कट करके उनपर पटरियां बिछाना काफी बड़ी चीज है.

