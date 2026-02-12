क्रिएटिव माइंड वालों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन, Interior Designer बनें या Architect? जानें किस फील्ड में है ज्यादा स्कोप

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में हर समय नए आइडिया घूमते रहते हैं, खाली दीवारें ऐसे लोगों को कैनवास जैसी दिखती हैं या फिर किसी भी इमारत को देखकर बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था. ऐसे लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं पर यही क्रिएटिविटी कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा कर देती है. बहुत से लोगों को आगे चल कर समझ नहीं आता है कि वो इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट में से अपना करियर किस ओर लेकर जाएं. हालांकि दोनों ही फील्ड ग्लैमर, ग्रोथ और अच्छी कमाई से जुड़ी हैं, लेकिन फर्क समझना बेहद जरूरी है.

डिजाइन की दुनिया

इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट दोनों ही डिजाइन की दुनिया से जुड़े करियर हैं पर इनका काम और जिम्मेदारियां एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा अलग होती हैं. Architect इमारत की पूरी संरचना और प्लान तैयार करता है, जबकि Interior Designer उसी इमारत के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत और फंक्शनल बनाता है. करियर चुनने से पहले अपनी रुचि, पढ़ाई की अवधि, बजट और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझना जरूरी है.

इंटीरियर डिजाइनर

इंटीरियर डिजाइनर का काम किसी स्पेस को सुंदर, आरामदायक और फंक्शनल बनाना होता है. वो रंगों का चुनाव फर्नीचर का लेआउट, लाइटिंग चूर कर के एक मकान को घर मनाते हैं. इंटीरियर डिजाइनर क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से डिजाइन तैयार करते हैं. होटल, घर, ऑफिस, कैफे और मॉल जैसे कई जगहों पर Interior Designers की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इस फील्ड में डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक के कोर्स मौजूद हैं. कोर्स का समय कम भी होता है और जल्दी जॉब मिलने के चांस भी ज्यादा रहते हैं. अगर आप जल्दी करियर शुरू करना चाहते हैं और आपकी रुचि सजावट और स्टाइलिंग में है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्किटेक्ट

Architect किसी भी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करता है. वो लोग तय करते हैं कि इमारत कैसी दिखेगी, कितनी मजबूत होगी और किस तरह से बनाई जाएगी. इसमें डिजाइन के साथ साथ इंजीनियरिंग की समझ भी जरूरी होती है. आर्किटेक्ट बनने के लिए BArch जैसी प्रोफेशनल डिग्री करनी होती है जिसका समय 5 साल है. ये फील्ड जिम्मेदारी से भरी होती है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना है तो आर्किटेक्ट आपके लिए सही राह हो सकती है.

किसमे है ज्यादा स्कोप

आज के समय में दोनों फील्ड में अच्छा स्कोप है. रियल एस्टेट सेक्टर के बढ़ने से आर्किटेक्ट की मांग बनी हुई है. वहीं लोगों की लाइफस्टाइल बदलने के कारणइंटीरियर डिजाइनर की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है.सैलरी की बात करें तो शुरुआत में दोनों की कमाई लगभग सेम हो सकती है पर अनुभव और स्किल के साथ कमाई तेजी से बढ़ती है. फ्रीलांसिंग और खुद का स्टूडियो खोलने का विकल्प भी दोनों में मौजूद है.