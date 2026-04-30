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Hindi Newsशिक्षाLabour Day: 8 घंटे काम का नियम लागू करने का आंदोलन! क्यों हर साल 1 मई को ही मनाया जाता है मजदूर दिवस?

Labour Day: 8 घंटे काम का नियम लागू करने का आंदोलन! क्यों हर साल 1 मई को ही मनाया जाता है मजदूर दिवस?

1st May International Labour Day 2026: हर साल मई के पहले दिन क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस? क्या है 8 नियम का आंदोलन? आइए मजदूर दिवस के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:10 PM IST
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1st May International Labour Day 2026: सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक, लगातार काम करने वाले हाथ एक मजदूर के ही हो सकते हैं. शहरों की ऊंची इमारतों, सड़कों, फैक्ट्रियों और खेतों में दिन-रात मेहनत करते हैं जिससे समाज की रफ्तार कभी थमे नहीं. ये वो मजदूर हैं जिनकी मेहनत पर दुनिया खड़ी है, लेकिन उनके जीवन में आराम और सम्मान के हक की मांग लंबे समय तक अनसुनी रही है. मजदूर की आवाज जब उठी थी तो इतिहास रच गया और एक बड़ा आंदोलन आज भी याद किया जाता है. ये आंदोलन काम के घंटों को तय करने वाला रहा, मजदूर के नाम आराम भी दर्ज करने वाला रहा. असमानता और कठिन परिस्थितियों के खिलाफ उठी आवाज ने काम के घंटे तय करने और इंसानी जीवन को महत्व देने की नींव रखी. इस आंदोलन को याद करने के साथ ही हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. आइए जानते हैं 8 घंटे के नियम आंदोलन की पूरी कहानी क्या है?

8 घंटे नियम का आंदोलन क्या है?

इतिहास के पन्नों में 8 घंटे नियम का आंदोलन मजदूर द्वारा चलाए गए आंदोलन से जुड़ा हुआ है. इसकी शुरुआत अपने हक और आराम की मांग के साथ हुई थी. 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान मजदूरों से हद से ज्यादा काम करवाया जाता था. दिन के 12 से 16 घंटे तक मजदूरों से मजदूरी करवाई जाती थी. इसके विरोध में मजदूरों ने 8-8-8 नियम की मांग की थी.

8-8-8 नियम में क्या मांग?

  • 8 घंटे- काम का समय तय हो

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  • 8 घंटे- आराम

  • 8 घंटे- निजी जीवन मिले

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है?

1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई से बड़े पैमाने पर हड़ताल और प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी. उस दौरान सभी मजदूरों की मांग 8-8-8 नियम को लेकर थी. उस दौरान हुई घटनाओं को हेमार्केट मामला कहा जाता है, उस आंदोलन से मजदूर को पूरी दुनिया में पहचान मिली. 

1 मई को क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस?

साल 1889 में अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने फैसला किया कि वो हर साल 1 मई को मजदूरों के सम्मान और उनके अधिकारों की याद में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाएंगेय इस वजह से 1 मई से दुनिया भर में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. 

भारत में पहली बार कब मनाया गया मजदूर दिवस?

दुनिया भर में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. भारत में 1923 में पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया था. हर साल 1 मई को मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और 8 घंटे काम के अधिकार की जीत की याद में मजदूर दिवस मनाया जाता है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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