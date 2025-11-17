International Students Day 2025: क्यों हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस? जानिए इसका इतिहास

17 November International Students Day 2025: हर साल की तरह इस साल भी पूरी दुनिया में 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन पूरी दुनिया में छात्रों के योगदान को याद किया जाता है, उनकी ताकत, रचनात्मकता और आवाज के सम्मान का जश्न मनाया जाता है. इसी के साथ छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है. ऐसे में आइए आज इस खास दिन के अवसर पर हम आपको इससे जुड़े इतिहास के बारे में बताते हैं.

इतिहास

17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 1939 में प्राग (Prague) के एक विश्वविद्यालय पर नाजी द्वारा किए गए हमले की याद में मनाया जाता है. दरअसल, 1939 में नाजियों ने प्राग के यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, जिसमें कई छात्रों को बंदी बनाया गया और कईयों को बेदर्दी से मार डाला गया. उसी दिन से इस दिन को छात्रों की बहादुरी और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है. जानकारी के लिए बता दें, प्राग, चेक गणराज्य (Czech Republic) की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है. इसी के साथ ये बोहेमिया (Bohemia) की ऐतिहासिक राजधानी भी है, जो चेक गणराज्य का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और मध्य यूरोप में स्थित है.

ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस (17 नवंबर) और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (24 जनवरी) को मनाया जाता है और दोनों अलग-अलग हैं. वहीं, भारत में, विश्व छात्र दिवस (World Students Day) 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती और उनके सम्मान में मनाया जाता है. इन दिन शिक्षा और छात्रों के महत्व के साथ कलाम की शिक्षाओं और विचारों से प्रेरणा ली जाती है.

