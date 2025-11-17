Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

International Students Day 2025: क्यों हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस? जानिए इसका इतिहास

International Students Day 2025: पूरी दुनिया में आज, 17 नवंबर, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जा रहा है. ऐसे में आइए हम आपको इस दिन के इतिहास और उद्देश्य के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:38 PM IST
17 November International Students Day 2025: हर साल की तरह इस साल भी पूरी दुनिया में 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन पूरी दुनिया में छात्रों के योगदान को याद किया जाता है, उनकी ताकत, रचनात्मकता और आवाज के सम्मान का जश्न मनाया जाता है. इसी के साथ छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है. ऐसे में आइए आज इस खास दिन के अवसर पर हम आपको इससे जुड़े इतिहास के बारे में बताते हैं.

इतिहास
17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 1939 में प्राग (Prague) के एक विश्वविद्यालय पर नाजी द्वारा किए गए हमले की याद में मनाया जाता है. दरअसल, 1939 में नाजियों ने प्राग के यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, जिसमें कई छात्रों को बंदी बनाया गया और कईयों को बेदर्दी से मार डाला गया. उसी दिन से इस दिन को छात्रों की बहादुरी और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है. जानकारी के लिए बता दें, प्राग, चेक गणराज्य (Czech Republic) की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है. इसी के साथ ये बोहेमिया (Bohemia) की ऐतिहासिक राजधानी भी है, जो चेक गणराज्य का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और मध्य यूरोप में स्थित है.  

ये भी पढ़ें: Success Story: 3 बार प्रीलिम्स OUT, फिर भी नहीं मानी हार; चौथे प्रयास में UPSC AIR-43 हासिल कर रचा इतिहास

ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस (17 नवंबर) और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (24 जनवरी) को मनाया जाता है और दोनों अलग-अलग हैं. वहीं, भारत में, विश्व छात्र दिवस (World Students Day) 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती और उनके सम्मान में मनाया जाता है. इन दिन शिक्षा और छात्रों के महत्व के साथ कलाम की शिक्षाओं  और विचारों से प्रेरणा ली जाती है.

ये भी पढ़ें: Success Story: CISCO की हाई-पेइंग नौकरी छोड़, देश सेवा की चुनी राह, ऐसे UPSC में 6वीं रैंक हासिल कर बनीं रोल मॉडल

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

