International Women Day: इतिहास में एक अछूता नाम... भारत की आजादी में रहा खास योगदान, ये रहे कस्तूरबा गांधी के जागरूक अभियान

कस्तूरबा गांधी का जीवन साहस, सेवा और संघर्ष की मिसाल माना जाता है. उन्होंने उस समय में महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का बड़ा काम किया था. जब समाज में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम मानी जाती थी. कस्तूरबा गांधी ने हमेशा महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और कई आंदोलनों में हिस्सा लिया.

सत्याग्रह आंदोलन में निभाई अहम भूमिका

कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया. वहां भारतीयों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें उन्होंने भी सक्रिय भूमिका निभाई. उस समय महिलाओं का इस तरह आंदोलन में शामिल होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. इस आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. उनका यह साहस उस दौर की महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया.

महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाया अभियान

कस्तूरबा गांधी ने सिर्फ आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि गांव-गांव जाकर महिलाओं को भी जागरूक किया. उन्होंने महिलाओं को बताया कि देश की आजादी के लिए उनका भी योगदान जरूरी है. वह महिलाओं को अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती थीं. साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाने और खादी पहनने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया. इसके अलावा उन्होंने समाज में साफ-सफाई और शिक्षा के महत्व के बारे में भी लोगों को समझाया. उनके प्रयासों से बड़ी संख्या में महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

नमक सत्याग्रह और दूसरे आंदोलन

जब भी महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया, उस समय कस्तूरबा गांधी ने आंदोलन की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने नमक सत्याग्रह से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लिया. वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाली सभाओं और जुलूसों में भी शामिल होती थीं. महिलाओं को संगठित करने का काम करती थीं. इन गतिविधियों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा.

भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम समय

साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया. उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद रखा गया था. यहीं 22 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया. उनका जीवन देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष और त्याग का प्रतीक बन गया.

कस्तूरबा गांधी का योगदान क्यों है खास

कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने सत्याग्रह की भावना को मजबूत किया और समाज में सुधार के लिए भी काम किया.

यह भी पढ़ें: UPSC TOPPER Success Story: IAS बनने की जिद्द, मिली तीसरी बार में 9वीं रैंक के साथ सफलता; कौन हैं आस्था जैन?