देशभर से 350 फैकल्टी मेंबर्स के लिए Internship का मौका, हर महीने ₹100,000 तक स्टाइपेंड! जानें आवेदन प्रक्रिया
देशभर से 350 फैकल्टी मेंबर्स के लिए Internship का मौका, हर महीने ₹100,000 तक स्टाइपेंड! जानें आवेदन प्रक्रिया

AICTE Industry Fellowship Programme: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम की घोषणा की है. खबर में जानें कौन और कैसे इसके लिए आवेदन कर सकता है. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:41 AM IST
AICTE Industry Fellowship Programme: शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम (Fellowship Programme) की घोषणा की है. इसके तहत देशभर से 350 फैकल्टी मेंबर्स को उद्योग में काम करने का मौका मिलेगा. इस प्रोग्राम को शुरू करने का साफ मकसद है शिक्षण और इंडस्ट्री के बीच के दूरी को मिटाना और टीचर्स को इंडस्ट्री के हिसाब से एक्सपोजर दिलाना. इस फेलोशिप प्रोग्राम से फैकल्टी के साथ-साथ छात्रों को भी लाभ मिलेगा. ऐसे में अगर आप भी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना सकते हैं तो ifp.aicte.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है. 

कौन कर सकता अप्लाई?
बता दें, आवेदन प्रक्रिया के बाद सेलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी. ये प्रोसेस 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा. वहीं, सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट इसके बाद जारी की जाएगी और प्रोग्राम की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी. योग्यता की बात करें तो इस फेलोशिप के लिए वो ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो. साथ ही कैंडिडेट के पास AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों में कम से कम पांच साल का शिक्षण अनुभव हों. इसके अलावा NOC भी जरूरी है. 

क्या Flight के पहिये में छिपकर कोई कर सकता ट्रैवल? जानें कैसे प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर काबुल से दिल्ली आ गया बच्चा

सेलेक्शन प्रोसेस क्या है?
सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और आवेदन फॉर्म को चेक करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इस राउंड को क्लियर करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.  

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए फैकल्टी मेंबर्स को कम से कम एक साल तक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा. इस दौरान उन्हें हर महीने 1 लाख रुपये तक स्टाइपेंड दिया जाएगा.

भारत के पहले इंटरनेशनल वॉटर प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक बने डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, जानें किसे और कैसे मिलता ये सम्मान

