/IOCL में 1,450 अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती, 12 अगस्त तक करें आवेदन; जानें योग्यता और पूरी प्रक्रिया

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 1,450 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती अलग-अलग ट्रेड और तकनीकी पदों के लिए की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के जरिए आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक और 12वीं पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिस बनने का मौका मिलेगा.
इस भर्ती अभियान के तहत ट्रेड अप्रेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर-केमिकल प्लांट) के 274, ट्रेड अप्रेंटिस (फिटर) के 314, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (केमिकल) के 327, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल) के 83, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल) के 277 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) के 70 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर (फ्रेशर) और डेटा एंट्री ऑपरेटर (स्किल सर्टिफिकेट होल्डर) के पद भी शामिल हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 12 अगस्त 2026 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों का NATS (National Apprenticeship Training Scheme) या NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. इसके बाद ही आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पूरा किया जा सकेगा.
अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग तय की गई है. उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में 3 वर्षीय बीएससी, संबंधित ट्रेड में आईटीआई, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम या 12वीं पास की योग्यता होनी चाहिए. कुछ पदों के लिए 'डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर' का स्किल सर्टिफिकेट भी जरूरी है. अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपने पद के अनुसार योग्यता की जांच कर लेनी चाहिए.
भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 31 जुलाई 2026 के आधार पर होगी. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की जांच, मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 20 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद 27 अगस्त से 3 सितंबर 2026 के बीच दस्तावेज सत्यापन होने की संभावना है. सफल उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस जांच पूरी करने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए नियुक्त किया जाएगा. इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए.