IOCL JE Result 2025 OUT: आईओसीएल जूनियर इंजीनियर रिजल्ट जारी, iocl.com से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IOCL JE Result 2025 OUT: आईओसीएल जूनियर इंजीनियर रिजल्ट जारी, iocl.com से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IOCL JE Result 2025 OUT: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट/ऑफिसर (ग्रेड E0) भर्ती 2025 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:37 PM IST
IOCL JE Result 2025 OUT: आईओसीएल जूनियर इंजीनियर रिजल्ट जारी, iocl.com से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IOCL JE Result 2025 Released: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 22 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट/ऑफिसर (ग्रेड E0) भर्ती 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड 03 जनवरी, 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा? 
आईओसीएल की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV/ऑफिसर (ग्रेड E0) भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में किया गया था. वहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अब स्किल/प्रोफिशिएंसी/फिजिकल टेस्ट (SGPT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, आईओसीएल द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त 404 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV/ऑफिसर (ग्रेड E0) पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 आउट, उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
आईओसीएल जूनियर इंजीनियर रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद करियर सेक्शन में क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Click here for Latest Job Opening' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Click here to view Result/Scorecard of CBT for Junior Engineers/Officers (Grade E0) [22/12/2025]' लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक और पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
IOCL JE रिजल्ट 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

​ये भी पढ़ें: ICSI CSEET जून 2026 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, बिना देरी एक क्लिक में करें आवेदन

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

IOCL JE Result 2025

