Success Story: 1, 2 नहीं, 33 बार फेल होने के बाद भी इस IPS ने नहीं मानी हार, फिर कुछ ऐसे UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

IPS Aditya Kumar Success Story: राजस्थान के रहने वाले आईपीएस आदित्य कुमार सभी के लिए एक ऐसे उदाहरण है, जिन्होंने एक के बाद एक लगातार अलग-अलग 33 परीक्षाओं में फेल होने के बाद भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य बनाए रखा और यूपीएससी क्रैक कर मिसाल बन गए.
UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस के सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 33 अलग-अलग परीक्षाओं में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और चौथे अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर इतिहास रच दिया.
IPS आदित्य कुमार
हम बात कर रहे हैं आईपीएस आदित्य कुमार (IPS Aditya Kumar) की, जो मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के छोटे से गांव अजीतपुरा के रहने वाले हैं. आईपीएस आदित्य की सफलता आज के समय में लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो फेल होने के डर से प्रयास करने से भी कतराते हैं. ऐसे में आदित्य एक ऐसा नाम है, जिन्होंने अलग-अलग 33 परीक्षाओं में फेल होने के बाद भी हौसला नहीं खोया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया 630वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया.
आदित्य एक सामान्य परिवार से आते हैं. उनकी शुरुआती शिक्षा हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी. इंटरमीडिएट के बाद से ही आदित्य ये सरकारी नौकरी करने का प्रण ले लिया और इसी के साथ उनका संघर्ष भी शुरू हो गया. बैंकिंग, इंजीनियरिंग, सरकारी शिक्षा जैसे 33 परीक्षाओं में एक के बाद एक लगातार 33 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने न हार माना और ही अपना धैर्य खोया. वो लोगों के ताने को पीछे छोड़ अपनी लगन और मेहनत के बलबूते सिर्फ आगे देखने का फैसला लिया और उसी राह में कदम बढ़ाते गए.
चौथे अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC
आदित्य ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी साल 2013 में दिल्ली में रहकर शुरू की, लेकिन पहले तीन अटेंप्ट में उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी. लगातार तीन बार निराश होने के बाद आदित्य ने न तो आत्मविश्वास खोया और न ही हिम्मत. उन्होंने अपनी रणनीति और कमजोरियों पर काम किया और 2017 में यूपीएससी का चौथा अटेंप्ट दिया. इस बार आदित्य के सालों की मेहनत, संयम और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2017 की परीक्षा क्रैक किया. ऑल इंडिया रैंक 630वीं के साथ उनका चयन आईपीएस के पद के लिए हुआ.
