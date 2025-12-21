Success Story: ब्यूटी विद ब्रेन की मिसाल हैं ये IPS, B.Tech के बाद UPSC में किया कमाल, 136वीं रैंक हासिल कर बनीं ऑफिसर

IPS Anshika Verma Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन अपने सपने को वो लोग ही हकीकत में बदल पाते हैं, जिनके अंदर मेहनत करने का जुनून, खुद के ऊपर आत्मविश्वास और संयम होता है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने B.Tech के बाद UPSC का सफर तय किया और आईपीएस ऑफिसर बनीं.

IPS अंशिका वर्मा

हम बात कर रहे हैं आईपीएस अंशिका वर्मा की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की रहने वाली हैं. अंशिका एक शिक्षित परिवार से आती हैं. उनके पिता चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हैं और मां गृहिणी है. अंशिका की 2 बड़ी बहने भी हैं, जो वर्किंग हैं. अंशिका की एक बहन इंजीनियर हैं और दूसरी अपना खुद का बिजनेस चलाती हैं.

B.Tech से ग्रेजुएशन

अंशिका बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. उन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों प्रयागराज से ही पूरी की. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने B.Tech से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद उनके मन में सिविल सेवा की तैयारी करने की इच्छा जागी. इसलिए वो यूपीएससी सीएसई की तैयारी में जुट गई.

सेल्फ स्टडी से UPSC की तैयारी

अंशिका ने यूपीएससी की तैयारी कोचिंग के बजाय खुद से करने का फैसला लिया और सेल्फ स्टडि के जरिए तैयारियों में जुट गई. उन्होंने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट 2019 में दिया, लेकिन पहले प्रयास में वो सफल नहीं हो गई. हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने खुदपर से आत्मविश्वास नहीं खोया और अपनी गलतियों से सीखते हुए दूसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई.

दूसरे अटेंप्ट में बनीं IPS

अंशिका ने यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट साल 2020 में दिया. अपने दूसर प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 136वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर हुआ. आईपीएस अंशिका वर्मा ग्राउंड के साथ सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो एक ईमानदार और तेज तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर के साथ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है. आईपीएस अंशिका वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 630K फॉलोअर्स हैं. लोग आईपीएस अंशिका वर्मा को लेडी सिंघम के साथ ब्यूटी विद ब्रेन का मिसाल मानते हैं.

