Success Story: जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन! लगातार 3 बार क्रैक किया UPSC, ऐसे तय की IRS से IPS का सफर

IPS Eshani Anand Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा प्रत्येक साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवार की हासिल कर पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 3 बार यूपीएससी सीएसई को क्रैक कर इतिहास रच दिया.

IPS ईशानी आनंद

हम बात कर रहे हैं आईपीएस ईशानी आनंद (IPS Eshani Anand) की, जो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं. पिता की नौकरी की वजह से ईशानी तमिलनाडु में पली-बढ़ी और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की. उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में शानदार अंक के साथ ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद उनके सामने कई नौकरी के अवसर थे, लेकिन उन्होंने अलग राह चुनी. ईशानी बचपन से पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद CAT और IIFT जैसे बड़े एग्जाम भी पास किए, लेकिन इन सभी को छोड़ ईशानी ने देश सेवा की राह चुनी.

पहले 2 अटेंप्ट में हुई फेल

देश की सेवा करने की चाह के कारण ईशानी ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू की. ईशानी ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट साल 2020 में दिया, लेकिन पहले प्रयास में वो प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाई. हालांकि, पहले अटेंप्ट में मिली निराशा को ईशानी ने खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने दूसरे अटेंप्ट की तैयारी शुरू कर दी. साल 2021 में अपने दूसरे प्रयास में ईशानी प्रीलिम्स और मेंस में सफल हुई, लेकिन फाइन लिस्ट में जगह नहीं बना पाई. इसके बाद भी ईशानी ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और वो तीसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई.

तीसरे अटेंप्ट में बनी IRS

साल 2022 में ईशानी ने यूपीएससी का तीसरा अटेंप्ट दिया और अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 291वीं रैंक हासिल की. जिसके आधार पर उन्हें भारतीय राजस्व सेवा (IRS) कैडर मिला. हालांकि, तीसरी कोशिश में IRS बनने के बाद भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ. IPS बनने की चाहत के कारण उन्होंने चौथा प्रयास देने का फैसला किया और तैयारी शुरू कर दी

लगातार 3 बार क्रैक की UPSC

साल 2023 में ईशानी ने अपने चौथे अटेंप्ट में ऑल इंडिया 79वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका IPS बनने का सपना साकार हुआ. वहीं, साल 2024 में ईशानी ने यूपीएससी का पांचवां अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने 106 रैंक हासिल की. अपने 5वें अटेंप्ट में सफलता हासिल करने के साथ वो लगातार 3 बार यूपीएससी क्रैक करने वाली उम्मीदवार बन गई. जिसने सभी के सामने मेहनत, आत्मविश्वास और संयम से एक मिसाल कायम कर दिया.

