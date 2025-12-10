Success Story: जुनून की मिसाल! प्रेगनेंसी में की पढ़ाई, 3 महीने के बच्चे संग UPSC क्रैक कर बनी IPS

Advertisement
UPSC Success Story: आईपीएस पूनम दलाल दहिया यूपीएससी की एस ऐसी सफल उम्मीदवार है, जिन्होंने प्रेगनेंसी में DSP की फुल टाइम नौकरी करने के साथ सिविल सेवा की तैयारी की. उन्होंने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में प्रीलिम्स और 3 महीने के बच्चे के साथ मेंस देकर यूपीएससी सीएसई क्रैक किया. आइए हम आपको उनकी हौसले से सफलता हासिल करने की जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:17 PM IST
IPS Poonam Dalal Dahiya Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन अपने इस सपने को हकीकत में वो लोग ही बदल पाते हैं, जिनके अंदर उसे हासिल करने का जिद और जुनून होता है. कुछ ऐसी ही कहानी है आईपीएस पूनम दलाल दहिया की, उन्होंने मातृत्व के साथ पद की जिम्मेदारी को निभाते हुए हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते अपने सपने को हासिल किया. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

टीचिंग के साथ पढ़ाई
आईपीएस पूनम दलाल दहिया मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले से ताल्लुक रखती है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ. पूनम ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की. 12वीं के बाद उन्होंने टीचिंग में करियर बनाने का सोचा, इसलिए उन्होंने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) कोर्स किया. जिसके बाद उन्हें एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई. पूनम ने उस समय नौकरी करने के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. 

SBI में PO की नौकरी 
ग्रेजुएशन के बाद पूनम ने बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी और कुछ समय बाद उन्होंने SBI की पीओ परीक्षा पास कर लिया और जॉब करने लगी. एसबीआई में नौकरी करने के दौरान ही पुनम ने SSC CGL की परीक्षा पास की और करीब 3 साल एसबीआई में नौकरी करने के बाद उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जॉइन कर लिया. 

पति का मिला सपोर्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करने के दौरान ही पूनम की इच्छा कुछ और बेहतर करने की हुई और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया, लेकिन साल 2007 में उनकी शादी हो गई. हालांकि, शादी के बाद भी पूनम ने अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ा, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी, जिसमें उनके पति ने उनका पूरा सहयोग किया. 

हरियाणा PCS क्लियर कर बनी DSP
पूनम ने करीब 28 साल की उम्र में यूपीएससी सीएसई का पहला अटेंप्ट साल 2009 में दिया. पहले प्रयास में ही उन्होंने सफलता हासिल की, लेकिन उन्हें RPF डिवीजन मिला. पूनम अपनी इस उपलब्धि से कुछ खास खुश नहीं थी. इसलिए उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी देना का निर्णय लिया और जॉब के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटी रही. अपने दूसरे प्रयास में उन्हें भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) डिवीजन मिला. हालांकि, उसी बीच साल 2011 में उन्होंने हरियाणा PCS क्लियर किया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट (DSP) का पद संभाला. 

तीसरे अटेंप्ट में बनीं IPS 
एक के बाद एक मिली कई सफलताओं के बाद ही पूनम ने तीसरी बार यूपीएससी देने का फैसला लिया. उन्होंने साल 2015 में यूपीएससी का तीसरा अटेंप्ट दिया, लेकिन यूपीएससी के तीसरे अटेंप्ट का सफर उनके लिए बिल्लुल भी आसान नहीं था. पूनम को हरियाणा पुलिस में डीएसपी की फुल टाइम नौकरी करने के साथ परीक्षा की तैयारी की. इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी के दौरान वो प्रेगनेंट भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कदम पीछे नहीं किए.  

पूनम ने 9 महीने की प्रेगनेंसी में प्रीलिम्स दिया और जब मेंस दी, तब उनका बच्चा सिर्फ 3 महीने का था. सभी चुनौतियों को पार करते हुए पूनम ने यूपीएससी के तीसरे अटेंप्ट में कमाल का प्रदर्शन किया. वो ऑल इंडिया 308वीं रैंक के साथ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर चयनित हुई. उनकी सालों की मेहनत से सपना साकार हुआ. आईपीएस पूनम दलाल दहिया की जर्नी सभी के लिए एक मिसाल है. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

IPS Poonam Dalal

