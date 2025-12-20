Success Story: हार नहीं मानी! BPSC के बाद UPSC में सफलता की उड़ान, गांव की लड़की ने IPS ऑफिसर बनकर रचा इतिहास

IPS Tanoo Singh Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना हर साल लाखों उम्मीदवारों का सपना होता है, लेकिन अपने सपने को हकीकत में कुछ ही कैंडिडेट्स बदल पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने BPSC क्रैक करने के बाद UPSC में झंडा गाड़ा और IPS ऑफिसर बनीं.

IPS तनु सिंह

हम बात कर रहे हैं आईपीएस तनु सिंह (Tanoo Singh) की. जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव गौरीबाजार की रहने वाली हैं. तनु के पिता रणजीत सिंह इंडियन आर्मी में रहे हैं और मां सीमा सिंह गृहिणी हैं. तनु ने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी की है. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया.

जॉब के साथ UPSC की तैयारी

ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद तनु पटना चली गई और वहां रहकर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. तनु की निरंतर मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने BPSC परीक्षा पास की. उनका चयन ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी के पद पर हुआ, लेकिन उनके मन में यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने की भावना जागी. इसलिए उन्होंने जॉब के साथ यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर दी.

चौथे अटेंप्ट में बनीं IPS

तनु बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में होशियार होने के साथ काफी मेहनती थी. हालांकि, इसके बाद भी उनके लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर आसान नहीं था. तनु को यूपीएससी के पहले 3 अटेंप्ट में निराशा और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संयम बनाए रखा. तनु ने यूपीएससी के प्रत्येक प्रयास में की गई गलतियों से सीख लेते हुए चौथे अटेंप्ट की तैयारी करने का फैसला लिया. जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2022 में सफलता हासिल की.

तनु ने यूपीएससी के चौथे प्रयास में ऑल इंडिया 540वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर हुआ. आईपीएस तनु सिंह की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते अपने सपने को साकार करना चाहते हैं.

