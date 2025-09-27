Success Story: 16 सरकारी नौकरियों को ठुकराने वाली इस IPS की कहानी है बेमिसाल, पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC, बनीं प्रेरणा

IPS Tripti Bhatt UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अलग-अलग 16 सरकारी नौकरियों को ठुकराने के बाद यूपीएससी सीएसई की परीक्षा दी और पहले ही अटेंप्ट में उसे क्रैक कर आईपीएस बन सभी के लिए प्रेरणा बन गई.

IPS तृप्ति भट्ट

हम बात कर रहे हैं आईपीएस तृप्ति भट्ट (IPS Tripti Bhatt) की, जो मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हैं. तृप्ति एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हैं. वो बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थी. तृप्ति ने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद से ही उन्हें एक के बाद एक कई प्रतिष्ठित संस्थानों से नौकरियों के अवसर मिलें, जिसमें- NTPC, ISRO जैसे संस्थान शामिल थे, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया.

16 सरकारी नौकरियों को ठुकराया

तृप्ति ने शुरू से ही मन बना लिया था कि उन्हें सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना है, जिस कारण उन्होंने एक के बाद एक लगभग 16 सरकारी नौकरियों के ऑफर को छोड़ अपना ध्यान पूरी तरह यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी की ओर किया. हालांकि, सामने से मिले इतने अवसर को ठुकराने के बाद सिविल सेवा की तैयारी करने का राह तृप्ति के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार करने के लिए सही रणनीति के साथ मेहनत करने लगी.

पहले प्रयास में क्रैक किया UPSC

तृप्ति ने यूपीएससी सीएसई का पहला अटेंप्ट साल 2013 में दिया. उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 165वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक किया. इसी के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर हुआ. तृप्ति के सपने को साकार करने में उनके माता-पिता का हमेशा से सहयोग रहा. तृप्ति की सफलता आज के समय में हर किसी के लिए एक प्रेरणा है, जो मेहनत के बलबूते सपने को साकार करने का हौसला रखते हैं.

