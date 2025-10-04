Success Story: 5 साल की उम्र में उठा माता-पिता का साया, दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, बेइज्जती ने बदली सोच, ऐसे UPSC क्रैक कर बने IPS

IAS Uday Krishna Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन तीन चरणों में किया जाता है, जिसमें- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. हर साल यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वालों की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसे आईपीएस उम्मीदवार की सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने मुश्किल हालातों से लड़ते हुए अपने सपने को साकार किया.

IPS उदय कृष्ण रेड्डी

हम बात कर रहे हैं आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी (IPS Uday Krishna Reddy) की, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक छोटे से उल्लापलेम गांव के रहने वाले हैं. उदय का बचपन काफी सर्घर्षपूर्ण रहा, उन्होंने सिर्फ 5 साल की छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया और उसी के कुछ समय बाद उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया, जो पेशे से एक ड्राइवर थे. माता-पिता की मृत्यु के बाद उदय का बचपन कई तरह के मुश्किल हालातों से गुजरा, लेकिन उस समय उदय की दादी रमणम्मा उनके लिए सबसे बड़ी ढाल बनी.



दादी ने सब्जी बेचकर की परवरिश

बेटे और बहू के जाने के बाद उदय की दादी ने ही पोते का भरण-पोषण किया. सब्जी बेचकर किसी तरह उदय की दादी ने अपने पोते का लालन-पालन. उदय की दादी हमेशा इसी कोशिश में थी कि उनका पोता कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लें. दादी के सहयोग से उदय ने सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. इसी के साथ उन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन (MLT) का वोकेशनल कोर्स भी किया.

5 सालों तक की पुलिस कांस्टेबल की जॉब

उदय का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऐसा नहीं हो सका. पारिवारिक स्थिति सुधारने और दादी के ऊपर से जिम्मेदारियों की बोझ को कम करने के लिए उदय ने 2013 में आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर सरकारी नौकरी शुरू कर दी. 5 सालों की लगन सीन नौकरी करने के बाद साल 2018 में उनके जीवन में एक दिन ऐसा दिन आया, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दिखाई.

बेइज्जती ने बदली सोच

दरअसल, साल 2018 में ड्यूटी के दौरान उदय के एक सीनियर अधिकारी ने कई पुलिसकर्मियों के सामने उनकी बेइज्जती की. इस घटना ने उदय को अंदर से झंझोर कर रख दिया और उनकी सोच को एक नई दिशा के ओर ले गया. हुई घटना के बाद उदय ने ये तय कर लिया कि वो बेज्जती का बदला अपनी औकात बदलकर लेंगे और इसलिए उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उदय ने तय कर लिया कि वो यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करेंगे और अधिकारी बनकर बेज्जती करने वालों को जवाब देंगे.

अखबार बेचकर की पढ़ाई

यूपीएससी की तैयारी के दौरान उदय अपना खर्च चलाने के लिए अखबार बेचा करते थे. अपने कॉलेज की फीस भी उन्होंने ऐसे ही चुकाई. संसाधनों की कमी और मुश्किल हालातों का सामना करते हुए भी उदय ने खुद को पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी में समर्पित कर दिया. इसी के साथ उन्होंने पहला अटेंप्ट साल 2023 में दिया. पहले प्रयास में ही उदय ने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक किया. उन्होंने ऑल इंडिया 780वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के पद पर हुआ.

2 बार क्रैक किया UPSC

उदय पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने से खुश थे, लेकिन उनका सपना IPS ऑफिसर बनना था. इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और अपना दूसरा अटेंप्ट 2024 में दिया. दूसरे अटेंप्ट में भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया. ऑल इंडिया 350वीं रैंक के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी के पद पर हुआ. इसी के साथ वे त्रिपुरा कैडर के अफसर बने. आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी ने अपनी सफलता में उनकी मेहनत, आत्मविश्वास, लगन, संघर्ष के साथ दादी का सहयोग, परिजन और दोस्तों का समर्थन रहा, जिन्होंने उनका हमेशा साथ दिया.

