Advertisement
trendingNow12938640
Hindi Newsशिक्षा

IPS vs Army Officer: आईपीएस या आर्मी ऑफिसर में कौन बेहतर? जानें किसके पास ज्यादा ताकत

IPS vs Army Officer: आईपीएस और आर्मी ऑफिसर ये दोनों ही देश के लिए एक जरूरी पद हैं. दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है या किसके पास ज्यादा ताकत है? किसकी कितनी सैलरी है? आइए आईपीएस या आर्मी ऑफिसर में कौन बेस्ट है? ये जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPS vs Army Officer: आईपीएस या आर्मी ऑफिसर में कौन बेहतर? जानें किसके पास ज्यादा ताकत

IPS vs Army Officer: आईपीएस अधिकारी और आर्मी ऑफिसर... ये दोनों ही नाम आपने भी सुने होंगे. दोनों ही पद सम्मान, ताकत और भारत की सेवा का अवसर देते हैं. देश के ज्यादातर युवाओं के बीच आईपीएस और आर्मी ऑफिसर पद को पसंद किया जाता है और वो भी इन बड़ी सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं. इसलिए भारतीय छात्र व उम्मीदवारों के बीच आईपीएस और आर्मी ऑफिसर को लेकर ये सवाल रहता है कि दोनों में से किसका पद बेस्ट और कौन ज्यादा पावरफुल है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आइए सरल भाषा में आईपीएस और आर्मी ऑफिसर के बारे में बताते हैं.

कौन होते हैं आईपीएस अधिकारी?

इंडियन पुलिस सर्विस को ही आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) कहा जाता है. ये भारतीय प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा होते हैं. इस पद को संभाल रहे आईपीएस अधिकारी का काम पुलिस विभाग और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कामकाज को देखना होता है. खासतौर पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता है. क्षेत्र में दंगे, अपराध आदि पर कंट्रोल करना होता है. वीआईपी सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी आईपीएस के अंतर्गत आता है. यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद आईपीएस पद के लिए नियुक्ति हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्मी ऑफिसर कौन होते हैं?

भारतीय सेना (Indian Army) में ऑफिसर के पद पर रहने वाले को आर्मी ऑफिसर कहा जाता है. आर्मी ऑफिसर आसानी से नहीं बन सकते हैं. इसके लिए यूपीएससी की एनडीए और सीडीएस परीक्षा में पास होना होता है. इंडियन आर्म्ड फोर्स में शामिल होते है. इस पद पर रहने वाले देशी की बाहरी सुरक्षा और युद्धक स्थिति से निपटते हैं. खासतौर पर देश और देश की सीमा का रक्षा करना, आतंकवाद से लड़ना, शांति बनाए रखना, युद्ध से निपटना और आपदा प्रबंधन जैसी जिम्मेदारी को निभाना मुख्य काम है.

IPS vs Army Officers: कौन है ज्यादा पावरफुल?

इंडियन पुलिस सर्विस और आर्मी ऑफिसर, दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है. इस नजरिया से देखना सही नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अपने पद के हिसाब से देश की सेवा के लिए अलग-अलग तरह की मुख्य जिम्मेदारी को निभाते है. दोनों का उद्देश्य देश में शांति और कानून को बनाए रथवा है. आईपीएस के पास शांति बनाने रखने के अलावा प्रशासनिक और कानूनी ताकत होती है. जबकि, आर्मी ऑफिसर के पास बाहरी सुरक्षा, दुश्मनों से लड़ना, युद्धक और रणनीतिक ताकत होती है. अगर बाहरी सुरक्षा की बात की जाए तो आर्मी ऑफिसर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं. जबकि, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से आईपीएस अधिकारी ज्यादा प्रभावी है.

IPS vs Army Officer: किसकी ज्यादा सैलरी?

आर्मी में ऑफिसर रैंक की शुरुआत लेफ्टिनेंट के पद के अनुसार होती है. अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जाने जाते हैं जिनकी सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह होती है और पोस्ट के हिसाब से बढ़ती भी रहती है. जबकि, आईपीएस अधिकारी की शुरुआती मंथली सैलरी 56,100 रुपये होती है.

ये भी पढ़ें- SDM vs ADM: सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या है अंतर? दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IPS vs Army Officer

Trending news

8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
;