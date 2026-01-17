GK Quiz: क्या जानते हैं IPS, IAS और IFS में अंतर? सैलरी से लेकर पावर तक, यहां समझिए सब कुछ

IPS vs IAS vs IFS: सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) है जिसे क्रैक करने का सपना लाखों युवा देखते हैं और इसके लिए हर साल कई संख्या में उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किया जाता है. आमतौर पर इस परीक्षा के बाद तीन प्रसिद्ध पोस्ट है जिसमें शामिल होकर सिविल सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं. आईएएस, आईपीएस और आईएफसी को सबसे प्रसिद्ध सर्विस माना जाता है. तीनों पद हर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के तौर पर जानी जाती है मगर फर्क काम, जिम्मेदारियां, पावर और सैलरी आदि का होता है. अगर आप यूपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं तो इसकी तैयारी शुरू करने से पहले 3 प्रमुख पदों- IPS, IAS और IFS के बारे में जान लीजिए. किस पोस्ट की क्या खासियत है? किसके पास कितनी ज्यादा पावर है? किसे कितनी सैलरी मिलती है? आइए IPS, IAS और IFS के बीच अंतर जानते हैं.

आईपीएस क्या है?

आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस है जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहा जाता है. इस पद पर काम करने वालों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है. नेशनल सिक्योरिटी में आईपीएस की खास भूमिका होती है. पब्लिक सेफ्टी, आसपास शांति, क्राइम की रोकथाम आदि का काम संभालना होता है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आईपीएस अधिकारी काम करते हैं.

आईएएस क्या है?

आईएएस (IAS) की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है. इस पद पर तैनात ऑफिसर पर पूरे पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होती है. गवर्नेंस और डेवलपमेंट में खास भूमिका निभाते हैं और सरकारी पॉलिसी मैनेज करते हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के अलावा प्रोग्राम लागू करते हैं. राज्य और केंद्र सरकार के तहत आईएएस ऑफिसर काम करते हैं.

आईएफएस क्या है?

आईएफएस (IFS) की फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस है जिसे हिंदी में भारतीय विदेशी सेवा कहा जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत आईएफएस ऑफिसर काम करते हैं. इस पद के ऑफिसर की नौकरी भारत के फॉरेन रिलेशन और डिप्लोमेसी से जुड़ी होती है. एम्बेसी और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन में आईएफएस ऑफिसर काम करते है. इनका काम कल्चरल, ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन को संभालने का होता है.

IPS vs IAS vs IFS: क्या अंतर है?

आईएफएस, आईएएस और आईपीएस तीनों ही पद के कारण मुख्य अंतर के साथ हैं. एक आईपीएस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का काम करते हैं. वहीं, आईएएस ऑफिसर का काम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग को संभालने का होता है. जबकि, आईएफएस ऑफिसर विदेश में भारत को डिप्लोमेसी मैनेज हैं. तीनों के बीच पद के साथ एक मुख्य अंतर ये है कि आईपीएस और आईएएस भारत के अंदर काम करते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आईएफएसी का काम होता है और वो दूसरे देशों में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं.

IPS vs IAS vs IFS: सैलरी कितनी है?

आईपीएस, आईएएस और आईएफएस पदों की शुरुआती बेस्कि पे सैलरी करीब 56,100 रुपये होती है. लगभग एक जैसी ही होती है लेकिन फर्क पोस्टिंग के साथ अलाउंस के तौर पर अलग-अलग हो सकता है. सरकारी नौकरी के साथ इन पदों के ऑफिसर्स को अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है. पावरफुल के मामले में आईएएस और आईपीएस ज्यादा माने जाते हैं. आईपीएस से ज्यादा पावरफुल आईएएस ऑफिसर होते हैं. जिला स्तर पर आईएएस को अधिक शक्तिशाली माना जाता है.

