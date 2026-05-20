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Hindi Newsशिक्षाIQ चेक करने वाला सवाल: बताइए वो कौ सी चीज जो साल में 1 बार, महीने में 2 और दिन में 5 बार आती है?

IQ चेक करने वाला सवाल: बताइए वो कौ सी चीज जो साल में 1 बार, महीने में 2 और दिन में 5 बार आती है?

IQ Test Question: आज हम आपको एक मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली पहेली बताने जा रहे हैं जिसका जवाब देकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है. सवाल है- ऐसी कौन सी चीज है जो साल में तो एक बार, महीने में दो बार, सप्ताह में 3 और दिन में 5 बार आती है? ये एक ट्रिकी GK Quiz है जिसका जवाब अच्छे-अच्छे समझदार नहीं दे पाते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 20, 2026, 08:36 AM IST
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IQ Test Questions with answers
IQ Test Questions with answers

Trending GK Quiz: आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जनरल नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जिसका सही जवाब उम्मीदवार को परीक्षा में पास करा सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा हो और करेंट अफेयर्स से जुड़ी हर अपडेट आपको पता हो जिससे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग समेत अन्य कॉम्पिटेटिव परीक्षा के दौरान पूछे गए GK सवाल का सही जवाब देकर आप पास हो सके. आज हम आपके लिए IQ टेस्ट से जुड़े और कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले सुना हो. आपसे अनुरोध है कि नीचे की ओर पूछे गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं जिसे आप अपने पास कहीं नोट करके भी रख सकते हैं.

सवाल 1- बताइए एक कमरे में 3 लोग हैं. आप अंदर गए, 2 लोग बाहर चले गए और अब कमरे में कितने लोग हैं?

जवाब- 2 लोग

जो अंदर बचे हैं वही गिने जाएंगे:- 3 में से 2 बाहर गए तो 1 और आप अंदर गए तो कुल 2 हुए.

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सवाल 2- कौन सा शब्द हर शब्दकोश में गलत लिखा होता है?

जवाब- Wrong (गलत)

सभी शब्दकोश में 'wrong' शब्द भी लिखा होता है जिसका हिंदी में मतलब गलत होता है.

सवाल 3- बताइए वो कौन सी चीज है जो साल में एक बार, महीने में दो बार, सप्ताह में 3 और दिन में 5 बार आती है?

जवाब- इंटरनेट के हवाले से इस सवाल का जवाब 'F' लेटर है.

दरअसल, साल में 12 महीने होते हैं और उनमें फरवरी (February) का पहला लेटर एफ होता है जिससे ये साल में एक बार आया. इसी तरह से महीने में 2 बार से मतलब है कि एक मंथ में 4 सप्ताह होते हैं जिसे First Week और Fourth Week है जो एफ से शुरू है. सप्ताह में 3 बार का मतलब 7 दिन से है जिसे First Day और ऐसे ही Fourth Day और Fifth Day में एफ से शुरुआत है. जबकि, 1 दिन में 5 बार का मतलब 24 घंटे से है जिसे अंग्रेजी गिनती से देखा जाता है और इस तरह से 1 दिन में 5 बार एफ लेटर से शब्द Four, Five, Fourteen, Fifteen,Twenty Four.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: भारत का वो कौन सा राज्य जिसकी एक बार नहीं 3 बार बदल दी गई राजधानी?

सवाल 4- ऐसा क्या है जो आपका है मगर दूसरे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

जवाब- आपका नाम

दूसरे लोग 'आपका नाम' आपसे ज्यादा बोलते हैं.

सवाल 5- ऐसा क्या है जो कुछ बोलता नहीं मगर फिर भी सच और झूठ बता देता है?

जवाब- दर्पण (Mirror)

शीशे में चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाई देता है.

ये भी पढ़ें- Do You Know: भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन, दुनिया के 5 सबसे छोटे युद्ध; एक 38 मिनट में हो गया था खत्म

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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