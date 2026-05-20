IQ चेक करने वाला सवाल: बताइए वो कौ सी चीज जो साल में 1 बार, महीने में 2 और दिन में 5 बार आती है?

IQ Test Question: आज हम आपको एक मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली पहेली बताने जा रहे हैं जिसका जवाब देकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है. सवाल है- ऐसी कौन सी चीज है जो साल में तो एक बार, महीने में दो बार, सप्ताह में 3 और दिन में 5 बार आती है? ये एक ट्रिकी GK Quiz है जिसका जवाब अच्छे-अच्छे समझदार नहीं दे पाते हैं.
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Trending GK Quiz: आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जनरल नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जिसका सही जवाब उम्मीदवार को परीक्षा में पास करा सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा हो और करेंट अफेयर्स से जुड़ी हर अपडेट आपको पता हो जिससे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग समेत अन्य कॉम्पिटेटिव परीक्षा के दौरान पूछे गए GK सवाल का सही जवाब देकर आप पास हो सके. आज हम आपके लिए IQ टेस्ट से जुड़े और कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले सुना हो. आपसे अनुरोध है कि नीचे की ओर पूछे गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं जिसे आप अपने पास कहीं नोट करके भी रख सकते हैं.
जवाब- 2 लोग
जो अंदर बचे हैं वही गिने जाएंगे:- 3 में से 2 बाहर गए तो 1 और आप अंदर गए तो कुल 2 हुए.
जवाब- Wrong (गलत)
सभी शब्दकोश में 'wrong' शब्द भी लिखा होता है जिसका हिंदी में मतलब गलत होता है.
जवाब- इंटरनेट के हवाले से इस सवाल का जवाब 'F' लेटर है.
दरअसल, साल में 12 महीने होते हैं और उनमें फरवरी (February) का पहला लेटर एफ होता है जिससे ये साल में एक बार आया. इसी तरह से महीने में 2 बार से मतलब है कि एक मंथ में 4 सप्ताह होते हैं जिसे First Week और Fourth Week है जो एफ से शुरू है. सप्ताह में 3 बार का मतलब 7 दिन से है जिसे First Day और ऐसे ही Fourth Day और Fifth Day में एफ से शुरुआत है. जबकि, 1 दिन में 5 बार का मतलब 24 घंटे से है जिसे अंग्रेजी गिनती से देखा जाता है और इस तरह से 1 दिन में 5 बार एफ लेटर से शब्द Four, Five, Fourteen, Fifteen,Twenty Four.
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जवाब- आपका नाम
दूसरे लोग 'आपका नाम' आपसे ज्यादा बोलते हैं.
जवाब- दर्पण (Mirror)
शीशे में चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाई देता है.
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