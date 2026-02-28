Advertisement
ईरान-इजरायल जंग ने तोड़ दिया हजारों भारतीयों का डॉक्टर बनने का सपना? ये दो देश बन सकते छात्रों के लिए नए मेडिकल हब!

ईरान-इजरायल जंग ने तोड़ दिया हजारों भारतीयों का डॉक्टर बनने का सपना? ये दो देश बन सकते छात्रों के लिए नए मेडिकल हब!

भारत में मेडिकल पढ़ाई के लिए बढ़ते कम्पटीशन और महंगे प्राइवेट कॉलेजों के कारण हजारों छात्र विदेश का रुख कर रहे हैं. खासकर ईरान सस्ती पढ़ाई और आसान एडमिशन की वजह से एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आया था. लेकिन अब ईरान-इजरायल जंग के बाद इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:25 PM IST
ईरान-इजरायल जंग ने तोड़ दिया हजारों भारतीयों का डॉक्टर बनने का सपना? ये दो देश बन सकते छात्रों के लिए नए मेडिकल हब!

भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा छात्र NEET देते हैं लेकिन मेडिकल सीटें 1 लाख से भी कम हैं. ऐसे में ज्यादातर छात्रों को प्राइवेट कॉलेज का सहारा लेना पड़ता है. जहां फीस बहुत ज्यादा ही होती है. कई जगह MBBS करने का खर्च 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंच जाता है. यह हर परिवार के लिए दे पाना संभव नहीं होता है. ऐसे में भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह रास्ता और कठिन हो जाता है. ऐसे में कई छात्र विदेश में सस्ती पढ़ाई के विकल्प तलाशते हैं. बता दें, पिछले कुछ सालों में ईरान एक पसंदीदा जगह बनकर उभरा है.

ईरान क्यों बना छात्रों की पहली पसंद
ईरान में मेडिकल पढ़ाई का खर्च भारत के मुकाबले काफी कम है. यहां 5 साल का MBBS कोर्स करीब 15 से 30 लाख में पूरा हो जाता है. साथ ही रहने का खर्च भी काफी कम है जो लगभग 10-12 हजार महीने तक रहता है.

साथ ही इसके अलावा ईरान के कई मेडिकल कॉलेज National Medical Commission और World Directory of Medical Schools से मान्यता प्राप्त हैं. इसका मतलब है कि यहां से पढ़ाई करने के बाद छात्र भारत में भी आगे करियर बना सकते हैं. ईरान में एडमिशन की प्रक्रिया भी भारत के मुकाबले आसान मानी जाती है. यही वजह है कि जो छात्र NEET में पीछे रह जाते हैं उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प बन जाता है.

संस्कृति और माहौल भी बना कारण
कई भारतीय छात्र खासकर कश्मीर वाले  ईरान को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि वहां का माहौल और संस्कृति उन्हें काफी हद तक अपने जैसा लगता है. इससे उन्हें पढ़ाई के दौरान आसानी महसूस होती है.

युद्ध के बाद बदला माहौल
हाल के समय में इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और तनाव ने स्थिति बदल दी है. इस वजह से वहां पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता काफी बढ़ सकती है. ऑपरेशन सिंधु जैसी निकासी की घटनाओं के बाद माता-पिता भी अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं.

किन देशों की ओर बढ़ रहे छात्र
इस बदलते माहौल में छात्र अब दूसरे सुरक्षित देशों की ओर ध्यान दे रहे हैं. भारतीय छात्रों के लिए रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और फिलीपींस अब नए विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं. अब छात्र और उनके परिवार सिर्फ सस्ती पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और पढ़ाई के लगातार चलने को भी ज्यादा महत्व दे रहे हैं. यही वजह है कि आने वाले समय में विदेश में मेडिकल पढ़ाई के ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: Iran Fuel: ईरान में पानी से भी सस्ता पेट्रोल-डीजल, कीमत 2 रुपये प्रति लीटर; क्या जानते हैं इसके पीछे की वजह?

 

