Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ बनीं डिप्टी कलेक्टर, फिर 5 अटेंप्ट के बाद क्रैक किया UPSC, जानें कौन हैं IRS गिरिशा चौधरी?

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरणों को पार कर कुछ ही उम्मीदवार सफलता हासिल कर पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जो पहले वेल सेटल्ड नौकरी छोड़कर डिप्टी कलेक्टर बनती हैं. फिर एक के बाद लगातार 5 बार की मिली असफलता के बाद यूपीएससी सीएससी को क्रैक कर IRS (भारतीय राजस्व सेवा) अधिकारी बनती है. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक और कभी न हार मानने वाली इस महिला अधिकारी की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

IRS गिरिशा चौधरी

हम बात कर रहे हैं आईआरएस गिरिशा चौधरी (IRS Girisha Chaudhary) की, जो मूल रूप से हरियाणा के करनाल की रहने वाली हैं. गिरिशा मूल रूप से एक सामान्य परिवार से आती है. जिस कारण उनका बचपन सीमित संसाधनों में गुजरा. बचपन में गिरिशा एक एवरेज छात्रा थी, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ी होती गई, वो मेहनत के बलबूते अपने लिए रास्ते बनाते गई. गिरिशा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से ही पूरा की. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनका सिलेक्शन कॉलेज प्लेसमेंट के माध्यम से लाखों के पैकेज के साथ एक टॉप कंपनी में हो गई और वो नौकरी करने लगी.

10वीं में हुए फेल! नहीं मानी हार; तीन बार क्रैक की UPSC, 483वीं रैंक के साथ बने IPS

Add Zee News as a Preferred Source

देश की सेवा का भावना

एक टॉप कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने के बावजूद गिरिशा अपने काम और लाइफ से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी. उसी दौरान उनके मन में देश की सेवा करने का भावना जगा. इसी के साथ उनका रुझान यूपीएससी की ओर बढ़ा. हालांकि, गिरिशा के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने लाइफ में रिस्क लेते हुए ये फैसला लिया.

5 बार रही असफल

परिवार के मना करने के बावजूद गिरिशा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. इसी के साथ उन्होंने यूपीएससी सीएसई का पहला अटेंप्ट 2018 में दिया, लेकिन न सिर्फ पहले अटेंप्ट, वो एक के बाद एक लगातार 5 प्रयासों में असफल रही. कई बार मिली असफलताओं के बावजूद गिरिशा ने हौसला बनाए रखा और धैर्य के साथ मेहनत करती रही.

4 महीने में हासिल की यूपीएससी की 9वीं रैंकिंग, सौम्या की कहानी भर देगी जोश

छठे अटेंप्ट में बनी IRS

साल 2022 में गिरिशा को सालों की मेहनत और संयम का फल मिला, उन्होंने पहले हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुईं. इस सफलता ने उनके अंदर टूट रहे आत्मविश्वास को फिर से जोर दिया, जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई के अपने आखिरी और छठे अटेंप्ट में जो चाहा वो हासिल किया. गिरिशा ने UPSC CSE 2023 में ऑफ इंडिया 263वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ वो IRS पद के लिए चयनित हुई. गिरिशा की सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर एक एवरेज छात्र भी कुछ करने की ठान लें, तो वो देश की सबसे कठिन परीक्षा को अपनी मेहनत और संयम के बलबूते क्रैक कर सकता है.

इस डॉक्टर ने ऐसे तय किया IAS बनने का सफर, पहले अटेंप्ट में क्रैक की UPSC, AIR-14