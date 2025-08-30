Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ बनीं डिप्टी कलेक्टर, फिर 5 अटेंप्ट के बाद क्रैक किया UPSC, जानें कौन हैं IRS गिरिशा चौधरी?
Advertisement
trendingNow12902964
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ बनीं डिप्टी कलेक्टर, फिर 5 अटेंप्ट के बाद क्रैक किया UPSC, जानें कौन हैं IRS गिरिशा चौधरी?

IRS Girisha Chaudhary: हरियाणा की गिरिशा चौथरी ने लाखों की पैकेज वाली नौकरी को छोड़कर पहले डिप्टी कलेक्टर बनी. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक लगातार 5 बार मिली असफलताओं के बाद यूपीएससी सीएसई को क्रैक किया और IRS के लिए चयनित हुई. आइए आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.  

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ बनीं डिप्टी कलेक्टर, फिर 5 अटेंप्ट के बाद क्रैक किया UPSC, जानें कौन हैं IRS गिरिशा चौधरी?

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरणों को पार कर कुछ ही उम्मीदवार सफलता हासिल कर पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जो पहले वेल सेटल्ड नौकरी छोड़कर डिप्टी कलेक्टर बनती हैं. फिर एक के बाद लगातार 5 बार की मिली असफलता के बाद यूपीएससी सीएससी को क्रैक कर IRS (भारतीय राजस्व सेवा) अधिकारी बनती है. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक और कभी न हार मानने वाली इस महिला अधिकारी की प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

IRS गिरिशा चौधरी
हम बात कर रहे हैं आईआरएस गिरिशा चौधरी (IRS Girisha Chaudhary) की, जो मूल रूप से हरियाणा के करनाल की रहने वाली हैं. गिरिशा मूल रूप से एक सामान्य परिवार से आती है. जिस कारण उनका बचपन सीमित संसाधनों में गुजरा. बचपन में गिरिशा एक एवरेज छात्रा थी, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ी होती गई, वो मेहनत के बलबूते अपने लिए रास्ते बनाते गई. गिरिशा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से ही पूरा की. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनका सिलेक्शन कॉलेज प्लेसमेंट के माध्यम से लाखों के पैकेज के साथ एक टॉप कंपनी में हो गई और वो नौकरी करने लगी.

10वीं में हुए फेल! नहीं मानी हार; तीन बार क्रैक की UPSC, 483वीं रैंक के साथ बने IPS

Add Zee News as a Preferred Source

देश की सेवा का भावना 
एक टॉप कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने के बावजूद गिरिशा अपने काम और लाइफ से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी. उसी दौरान उनके मन में देश की सेवा करने का भावना जगा. इसी के साथ उनका रुझान यूपीएससी की ओर बढ़ा. हालांकि, गिरिशा के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने लाइफ में रिस्क लेते हुए ये फैसला लिया.   

5 बार रही असफल 
परिवार के मना करने के बावजूद गिरिशा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. इसी के साथ उन्होंने यूपीएससी सीएसई का पहला अटेंप्ट 2018 में दिया, लेकिन न सिर्फ पहले अटेंप्ट, वो एक के बाद एक लगातार 5 प्रयासों में असफल रही. कई बार मिली असफलताओं के बावजूद गिरिशा ने हौसला बनाए रखा और धैर्य के साथ मेहनत करती रही. 

4 महीने में हासिल की यूपीएससी की 9वीं रैंकिंग, सौम्या की कहानी भर देगी जोश

छठे अटेंप्ट में बनी IRS 
साल 2022 में गिरिशा को सालों की मेहनत और संयम का फल मिला, उन्होंने पहले हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुईं. इस सफलता ने उनके अंदर टूट रहे आत्मविश्वास को फिर से जोर दिया, जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई के अपने आखिरी और छठे अटेंप्ट में जो चाहा वो हासिल किया. गिरिशा ने UPSC CSE 2023 में ऑफ इंडिया 263वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ वो IRS पद के लिए चयनित हुई. गिरिशा की सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर एक एवरेज छात्र भी कुछ करने की ठान लें, तो वो देश की सबसे कठिन परीक्षा को अपनी मेहनत और संयम के बलबूते क्रैक कर सकता है. 

इस डॉक्टर ने ऐसे तय किया IAS बनने का सफर, पहले अटेंप्ट में क्रैक की UPSC, AIR-14

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success StoryIRS Girisha Chaudhary

Trending news

पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
;