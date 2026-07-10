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CUET-UG 2026 Data Leak? वेबसाइट पर छात्रों की जानकारी बेचने का दावा, 500 उम्मीदवारों का सैंपल जारी

CUET-UG 2026 Data Leak: यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली सीयूईटी परीक्षा के छात्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनकी पर्सनल जानकारियां इंटरनेट पर बेची जा रही है. करीब 500 उम्मीदवारों के जानकारियों का सैंपल सार्वजनिक किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:49 AM IST
CUET-UG 2026 Data Leak? वेबसाइट पर छात्रों की जानकारी बेचने का दावा, 500 उम्मीदवारों का सैंपल जारी
Image Credit: Is CUET UG 2026 Data LeakSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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