/CUET-UG 2026 Data Leak? वेबसाइट पर छात्रों की जानकारी बेचने का दावा, 500 उम्मीदवारों का सैंपल जारी

CUET-UG 2026 Data Leak: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) एक बार फिर विवादों के घेरे में है. इस बार मामला परीक्षा के आयोजन से नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की डाटा प्राइवेसी में सेंधमारी से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर सक्रिय कुछ संदिग्ध डेटा वेंडर्स ने सीयूईटी यूजी के लगभग 15 लाख परीक्षार्थियों का डेटाबेस चोरी करने और उसे ऑनलाइन बेचने का दावा किया गया है. इस दावे को पुख्ता करने के लिए इन वेंडर्स ने लगभग 500 छात्रों की जानकारियों का एक सैंपल भी सार्वजनिक किया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.
साइबर विशेषज्ञों के अनपसार सीयूईटी यूजी लीक हुए कथित डेटाबेस में छात्रों से जुड़ी बेहद संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारियां शामिल हैं. इनमें मुख्य रूप से परीक्षार्थी का पूरा नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, माता-पिता का नाम, घर का पता और छात्र की कैटेगरी और जेंडर जैसी जानकारियां लीक करने का दावा किया जा रहा है.
दावा किया जा रहा है कि छात्रों की इन सभी जानकारियों को अलग-अलग कीमतों में बेचा गया है. राज्यवार या स्कोर के आधार पर ये डेटा 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की मामूली कीमतों पर निजी शिक्षण संस्थानों और कंसल्टेंट्स को बेचा जा रहा है.
दरअसल, जिन 500 छात्रों का सैंपल डेटा इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध कराया गया था, उनमें से कई उम्मीदवारों ने पुष्टि की है कि उनके पास पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट कॉलेजों और करियर काउंसिलिंग फर्म्स से अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं. छात्रों को एडमिशन दिलाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है. ऐसे में डेटा लीक का सबसे बड़ा असर छात्रों के मानसिक सुकून पर पड़ रहा है.
कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर ये दावा सच है, तो ये भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट का खुला उल्लंघन है. इस कानून के तहत किसी भी नागरिक के डिजिटल डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस संस्था की होती है जो इसे कलेक्ट करती है. बिना यूजर की सहमति के डेटा को तीसरे पक्ष को बेचना या लीक करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है.
हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये लीक सीधे मुख्य परीक्षा एजेंसी के सर्वर से न होकर, किसी थर्ड-पार्टी वेंडर, मॉक टेस्ट वेबसाइट या उन अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स से भी हो सकता है जहां छात्र अक्सर रिजल्ट देखने या आंसर-की डाउनलोड करने के लिए अपनी डिटेल्स दर्ज कर देते हैं.