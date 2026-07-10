/CUET-UG 2026 Data Leak? वेबसाइट पर छात्रों की जानकारी बेचने का दावा, 500 उम्मीदवारों का सैंपल जारी

CUET-UG 2026 Data Leak: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) एक बार फिर विवादों के घेरे में है. इस बार मामला परीक्षा के आयोजन से नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की डाटा प्राइवेसी में सेंधमारी से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर सक्रिय कुछ संदिग्ध डेटा वेंडर्स ने सीयूईटी यूजी के लगभग 15 लाख परीक्षार्थियों का डेटाबेस चोरी करने और उसे ऑनलाइन बेचने का दावा किया गया है. इस दावे को पुख्ता करने के लिए इन वेंडर्स ने लगभग 500 छात्रों की जानकारियों का एक सैंपल भी सार्वजनिक किया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.