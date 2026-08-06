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सस्ता है या फर्जी... क्या होता है एनालॉग पनीर? तुरंत रोक लगाने का सरकारी आदेश

What is Analogue Paneer: छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र सरकार और गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है. अगर कोई इस पनीर को बेचता मिला तो सीधा जेल भेज दिया जाएगा और लाखों का जुर्माना भी लगाया जाएगा. आखिर ये मालाई पनीर या नॉर्मल पनीर से कैसे अलग है और एनालॉग पनीर कौन सा होता है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:56 PM IST
सस्ता है या फर्जी... क्या होता है एनालॉग पनीर? तुरंत रोक लगाने का सरकारी आदेश
Image Credit: What is Analogue Paneer

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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