सस्ता है या फर्जी... क्या होता है एनालॉग पनीर? तुरंत रोक लगाने का सरकारी आदेश

What is Analogue Paneer: आपने मलाई पनीर, डेयरी पनीर के बारे में तो सुना होगा लेकिन क्या एनालॉग पनीर के बारे में जानते हैं? आजकल इस पनीर की काफी चर्चा हो रही है. महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने इसे बेचने वाले और बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. सरकार के निर्देश के अनुसार एनालॉग पनीर के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. होटल, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट समेत केटरर्स से लेकर बड़े ब्रांड भी ग्राहकों बिना जानकारी दिए एनालॉग पनीर का यूज कर रहे थे जो देखने में तो एक असली पनीर की तरह लगता है. महाराष्ट्र के सिंघम कहलाए जाने वाले महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने FSSAI की जांच के दौरान एनालॉग पनीर का खुलासा किया है.