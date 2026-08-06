सस्ता है या फर्जी... क्या होता है एनालॉग पनीर? तुरंत रोक लगाने का सरकारी आदेश

What is Analogue Paneer: आपने मलाई पनीर, डेयरी पनीर के बारे में तो सुना होगा लेकिन क्या एनालॉग पनीर के बारे में जानते हैं? आजकल इस पनीर की काफी चर्चा हो रही है. महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने इसे बेचने वाले और बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. सरकार के निर्देश के अनुसार एनालॉग पनीर के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. होटल, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट समेत केटरर्स से लेकर बड़े ब्रांड भी ग्राहकों बिना जानकारी दिए एनालॉग पनीर का यूज कर रहे थे जो देखने में तो एक असली पनीर की तरह लगता है. महाराष्ट्र के सिंघम कहलाए जाने वाले महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने FSSAI की जांच के दौरान एनालॉग पनीर का खुलासा किया है.
FSSAI जांच में पता चला कि राज्य में एक ऐसा पनीर बनाया जा रहा है जो देखने में बिल्कुल असली पनीर की तरह है लेकिन हकीकत कुछ और है. छोटे रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड्स समेत बड़े रेस्टोरेंट तक में फर्जी पनीर से पकवान बनाए जा रहे हैं. बिना ग्राहकों को बताए उन्हें असली पनीर नहीं बल्कि सस्ते के नाम पर नकली पनीर बेचा जा रहा है. तेजी से एनालॉग पनीर की बिक्री की वजह, इस पनीर के कम दाम है. असली पनीर की तुलना में ये काफी सस्ता मिलता है, लेकिन ये कोई डेयरी प्रोडक्ट से बनने वाली पनीर नहीं बल्कि एक नकली पनीर है.
एनालॉग पनीर, देखने में एक सामान्य पनीर की तरह लगता है जिसे छूकर या खाकर पता नहीं कर पाएंगे कि पनीर असली है या फिर नकली. हालांकि, असल में एनालॉग पनीर को आर्टिफिशियल डेयरी सब्स्टिट्यूट से बनाया जाता है जिसके लिए वेजिटेबल ऑयल और अन्य टेक्स्चर का इस्तेमाल किया जाता है. ये पनीर डेयरी प्रोडक्ट में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल चीजों में आता है जो केमिकल एडिटिव्स के यूज के साथ तैयार किया जाता है. पनीर का रूप देने के लिए एनालॉग पनीर को आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्टार्च या आटा, स्किम्ड मिल्क पाउडर, मिल्क सॉलिड और प्रिजर्वेटिव से तैयार किया जाता है.
ऐसे लोग जो एनालॉग पनीर का निर्माण से लेकर बिक्री करते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 6 महीने तक जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. देश में छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का फैसला लिया है.